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Snapdragon 435 против Helio P23

Snapdragon 435
Snapdragon 435
VS
Helio P23
Helio P23

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 435 (с графикой Adreno 505) и MediaTek Helio P23 (Mali-G71 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 435
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
Преимущества MediaTek Helio P23
  • В 2.3 раза выше пропускная способность памяти (14.93 против 6.4 Гбит/с)
  • Меньший размер транзистора (16 против 28 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 71%)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 7 месяцев позже
  • На 64% выше частота процессора (2300 против 1400 МГц
  • Набирает больше (на 40%) баллов в AnTuTu 8 – 103K vs 73K
  • Более новая версия DirectX (11.1 vs 11)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 435
126
Helio P23 +21%
153
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 435
584
Helio P23 +47%
859
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 435
73620
Helio P23 +40%
103316

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 435 и Helio P23

Центральный процессор

Архитектура 8x 1.4 ГГц – Cortex-A53 4x 1.65 ГГц – Cortex-A53
4x 2.3 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 1400 МГц 2300 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 28 нм 16 нм
Количество транзисторов 1 млрд. -
TDP 4 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 505 Mali-G71 MP2
Архитектура Adreno 500 Bifrost
Частота GPU 450 МГц 770 МГц
Вычислительных блоков 1 2
Шейдерных блоков 96 32
FLOPS 48 Гфлопс 49.4 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 11.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 800 МГц 1500 МГц
Шина 1x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 6.4 Гбит/сек До 14.93 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 536 Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200 2160 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП 1x 24МП, 2x 13МП
Запись видео 1K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X9 -
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 4.1 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Февраль 2016 года Август 2017 года
Класс Бюджетный Бюджетный
Номер модели MSM8940 MT6763V/CT
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 435 Сайт MediaTek Helio P23

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Комментарии

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