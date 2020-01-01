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Snapdragon 435 против Helio X20

Snapdragon 435
Snapdragon 435
VS
Helio X20
Helio X20

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 435 (Adreno 505) с его более старым соперником в лице 10-ядерного MediaTek Helio X20 (Mali-T880 MP4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 435
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
  • Более новый - выпущен на 9 месяцев позже
Преимущества MediaTek Helio X20
  • Показывает в 2.5 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • В 2 раза выше пропускная способность памяти (12.8 против 6.4 Гбит/с)
  • Выше частота графического ускорителя (на 73%)
  • На 50% выше частота процессора (2100 против 1400 МГц
  • Меньший размер транзистора (20 против 28 нанометров)
  • Имеет на 2 ядра больше
  • Набирает больше (на 27%) баллов в AnTuTu 8 – 93K vs 73K
  • Более новая версия DirectX (11.2 vs 11)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 435
126
Helio X20 +110%
265
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 435
584
Helio X20 +40%
815
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 435
73620
Helio X20 +27%
93425

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 435 и Helio X20

Центральный процессор

Архитектура 8x 1.4 ГГц – Cortex-A53 2x 2.1 ГГц – Cortex-A72
4x 1.85 ГГц – Cortex-A53
4x 1.4 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 10
Частота 1400 МГц 2100 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 28 нм 20 нм
Количество транзисторов 1 млрд. 3 млрд.
TDP 4 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 505 Mali-T880 MP4
Архитектура Adreno 500 Midgard
Частота GPU 450 МГц 780 МГц
Вычислительных блоков 1 4
Шейдерных блоков 96 64
FLOPS 48 Гфлопс 122 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 11 11.2

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 800 МГц 933 МГц
Шина 1x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 6.4 Гбит/сек До 12.8 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 536 Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200 2560 x 1600
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП 1x 25МП
Запись видео 1K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X9 -
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.1 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Февраль 2016 года Май 2015 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели MSM8940 MT6797
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 435 Сайт MediaTek Helio X20

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Комментарии

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