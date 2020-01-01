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Snapdragon 435 против MediaTek MT6739

Snapdragon 435
Snapdragon 435
VS
MediaTek MT6739
MediaTek MT6739

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 435 (Adreno 505) с его более новым соперником в лице 4-ядерного MediaTek MT6739 (PowerVR GE8100). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 435
  • Показывает в 2.3 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под MediaTek
  • Более новая версия DirectX (11 vs 10)
Преимущества MediaTek MT6739
  • Более новый - выпущен на 1 год и 8 месяцев позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 27%)
  • На 7% выше частота процессора (1500 против 1400 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu Benchmark 7
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 435 и MediaTek MT6739

Центральный процессор

Архитектура 8x 1.4 ГГц – Cortex-A53 4x 1.5 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 4
Частота 1400 МГц 1500 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 28 нм 28 нм
Количество транзисторов 1 млрд. 1 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 505 PowerVR GE8100
Архитектура Adreno 500 Rogue
Частота GPU 450 МГц 570 МГц
Количество ALU 96 -
FLOPS 48 Гфлопс 21 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 11 10

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 800 МГц 667 МГц
Шина 1x 32 Бит 1x 32 Бит
Пропускная способность До 6.4 Гбит/сек До 6.4 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 3 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 536 Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200 1440 x 720
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП 1x 13МП, 2x 8МП
Запись видео 1K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X9 MT6177M
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 5
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 150 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.1 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Февраль 2016 года Сентябрь 2017 года
Класс Бюджетный Бюджетный
Номер модели MSM8940 MT6739
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 435 Сайт MediaTek MT6739

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7 (77.8%)
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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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