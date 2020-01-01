Snapdragon 435 против MediaTek MT6739
Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 435 (Adreno 505) с его более новым соперником в лице 4-ядерного MediaTek MT6739 (PowerVR GE8100). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 435
- Показывает в 2.3 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Имеет на 4 ядра больше
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под MediaTek
- Более новая версия DirectX (11 vs 10)
Преимущества MediaTek MT6739
- Более новый - выпущен на 1 год и 8 месяцев позже
- Выше частота графического ускорителя (на 27%)
- На 7% выше частота процессора (1500 против 1400 МГц
Тесты в бенчмарках
AnTuTu Benchmark 7
Snapdragon 435 +3%
51164
49680
Geekbench 5 (одноядерный)
126
Geekbench 5 (многоядерный)
585
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|8x 1.4 ГГц – Cortex-A53
|4x 1.5 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|4
|Частота
|1400 МГц
|1500 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|28 нм
|28 нм
|Количество транзисторов
|1 млрд.
|1 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 505
|PowerVR GE8100
|Архитектура
|Adreno 500
|Rogue
|Частота GPU
|450 МГц
|570 МГц
|Количество ALU
|96
|-
|FLOPS
|48 Гфлопс
|21 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|11
|10
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR3
|Частота памяти
|800 МГц
|667 МГц
|Шина
|1x 32 Бит
|1x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 6.4 Гбит/сек
|До 6.4 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 3 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 536
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|1920 x 1200
|1440 x 720
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 21МП
|1x 13МП, 2x 8МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X9
|MT6177M
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 5
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 50 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|4.1
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2016 года
|Сентябрь 2017 года
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Номер модели
|MSM8940
|MT6739
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 435
|Сайт MediaTek MT6739
Опрос
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