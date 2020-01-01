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Snapdragon 435 против Snapdragon 425

Snapdragon 435
Snapdragon 435
VS
Snapdragon 425
Snapdragon 425

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 435 (Adreno 505) с его соперником в лице 4-ядерного Snapdragon 425 (Adreno 308). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 435
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Показывает в 2 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • На 20% выше пропускная способность памяти (6.4 против 5.34 Гбит/с)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 425
  • Выше частота графического ускорителя (на 11%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu Benchmark 7
Snapdragon 435 +14%
51164
Snapdragon 425
44910
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 435 и Snapdragon 425

Центральный процессор

Архитектура 8x 1.4 ГГц – Cortex-A53 4x 1.4 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 4
Частота 1400 МГц 1400 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 - 128 КБ
Техпроцесс 28 нм 28 нм
Количество транзисторов 1 млрд. 1 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 505 Adreno 308
Архитектура Adreno 500 Adreno 300
Частота GPU 450 МГц 500 МГц
Количество ALU 96 24
FLOPS 48 Гфлопс 24 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 11 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 800 МГц 667 МГц
Шина 1x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 6.4 Гбит/сек До 5.34 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 536 Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200 1280 x 800
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП 1x 16МП
Запись видео 1K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X9 X6
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 5
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 150 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 75 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.1 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Февраль 2016 года Февраль 2016 года
Класс Бюджетный Бюджетный
Номер модели MSM8940 MSM8917
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 435 Сайт Qualcomm Snapdragon 425

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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