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Snapdragon 435 против Snapdragon 429

Snapdragon 435
Snapdragon 435
VS
Snapdragon 429
Snapdragon 429

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 435 (Adreno 505) с его более новым соперником в лице 4-ядерного Snapdragon 429 (Adreno 504). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 435
  • Имеет на 4 ядра больше
Преимущества Qualcomm Snapdragon 429
  • Меньший размер транзистора (12 против 28 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 2 года и 5 месяцев позже
  • На 39% выше частота процессора (1950 против 1400 МГц
  • Более новая версия DirectX (11.1 vs 11)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu Benchmark 7
Snapdragon 435
51164
Snapdragon 429 +17%
59877
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 435 и Snapdragon 429

Центральный процессор

Архитектура 8x 1.4 ГГц – Cortex-A53 4x 1.95 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 4
Частота 1400 МГц 1950 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 28 нм 12 нм
Количество транзисторов 1 млрд. -

Графический ускоритель

GPU Adreno 505 Adreno 504
Архитектура Adreno 500 Adreno 500
Частота GPU 450 МГц 450 МГц
Количество ALU 96 -
FLOPS 48 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 11.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 800 МГц 933 МГц
Шина 1x 32 Бит 1x 32 Бит
Пропускная способность До 6.4 Гбит/сек До 6.4 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 536 Hexagon 536
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200 1600 x 900
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП 1x 16МП, 2x 8МП
Запись видео 1K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8 H.264, H.265, AV1, VP8
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X9 X6
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 5
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 150 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 75 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Февраль 2016 года Июнь 2018 года
Класс Бюджетный Бюджетный
Номер модели MSM8940 SDM429
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 435 Сайт Qualcomm Snapdragon 429

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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