Snapdragon 435 против Snapdragon 429
Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 435 (Adreno 505) с его более новым соперником в лице 4-ядерного Snapdragon 429 (Adreno 504). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 435
- Имеет на 4 ядра больше
Преимущества Qualcomm Snapdragon 429
- Меньший размер транзистора (12 против 28 нанометров)
- Более новый - выпущен на 2 года и 5 месяцев позже
- На 39% выше частота процессора (1950 против 1400 МГц
- Более новая версия DirectX (11.1 vs 11)
Тесты в бенчмарках
AnTuTu Benchmark 7
51164
Snapdragon 429 +17%
59877
Geekbench 5 (одноядерный)
126
Geekbench 5 (многоядерный)
585
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|8x 1.4 ГГц – Cortex-A53
|4x 1.95 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|4
|Частота
|1400 МГц
|1950 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|28 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|1 млрд.
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 505
|Adreno 504
|Архитектура
|Adreno 500
|Adreno 500
|Частота GPU
|450 МГц
|450 МГц
|Количество ALU
|96
|-
|FLOPS
|48 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|11
|11.1
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR3
|Частота памяти
|800 МГц
|933 МГц
|Шина
|1x 32 Бит
|1x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 6.4 Гбит/сек
|До 6.4 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 536
|Hexagon 536
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|1920 x 1200
|1600 x 900
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 21МП
|1x 16МП, 2x 8МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8
|H.264, H.265, AV1, VP8
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X9
|X6
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 5
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 75 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|4.1
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2016 года
|Июнь 2018 года
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Номер модели
|MSM8940
|SDM429
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 435
|Сайт Qualcomm Snapdragon 429
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Всего проголосовало: 2
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