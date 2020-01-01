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Snapdragon 439 против Apple A9

Snapdragon 439
Snapdragon 439
VS
Apple A9
Apple A9

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 439 (Adreno 505) с его более старым соперником в лице 2-ядерного Apple A9 (PowerVR Series 7XT GT7600). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 439
  • Имеет на 6 ядер больше
  • Более новый - выпущен на 2 года и 10 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
  • На 8% выше частота процессора (2000 против 1850 МГц
  • Более новая версия DirectX (11.1 vs 11)
Преимущества Apple A9
  • В 2.3 раза выше пропускная способность памяти (14.9 против 6.4 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (на 75%) баллов в AnTuTu 8 – 170K vs 97K
  • Выше частота графического ускорителя (на 44%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 439
177
Apple A9 +208%
545
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 439
809
Apple A9 +24%
1000
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 439
97286
Apple A9 +75%
170365

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 439 и Apple A9

Центральный процессор

Архитектура 4x 2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.45 ГГц – Cortex-A53		 2x 1.85 ГГц – Twister
Количество ядер 8 2
Частота 2000 МГц 1850 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L2 - 3 МБ
Кэш L3 - 8 МБ
Техпроцесс 12 нм 14 нм
Количество транзисторов 5.5 млрд. 2 млрд.
TDP 5 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 505 PowerVR Series 7XT GT7600
Архитектура Adreno 500 Rogue
Частота GPU 450 МГц 650 МГц
Вычислительных блоков 1 6
Шейдерных блоков 96 192
FLOPS 48 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 11.1 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4
Частота памяти 800 МГц 1333 МГц
Шина 1x 32 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 6.4 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 5 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 536 Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200 1920 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП, 2x 8МП 1x 32МП, 2x 12МП
Запись видео 1K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X6 Qualcomm MDM9635M
Поддержка 4G LTE Cat. 5 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 150 Мбит/с До 450 Мбит/с
Скорость загрузки До 75 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Июнь 2018 года Сентябрь 2015 года
Класс Бюджетный Флагман
Номер модели SDM439 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 439 -

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Комментарии

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