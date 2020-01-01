Главная > Сравнение мобильных процессоров > Snapdragon 439 vs Kirin 650 – что лучше?

Snapdragon 439 против Kirin 650

Snapdragon 439
Snapdragon 439
VS
Kirin 650
Kirin 650

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 439 (с графикой Adreno 505) и HiSilicon Kirin 650 (Mali-T830 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 439
  • Более новый - выпущен на 2 года и 6 месяцев позже
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
  • Набирает существенно больше (на 48%) баллов в AnTuTu 8 – 97K vs 65K
  • Меньший размер транзистора (12 против 16 нанометров)
  • Показывает на 20% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Более новая версия DirectX (11.1 vs 11)
Преимущества HiSilicon Kirin 650
  • Выше частота графического ускорителя (в 2 раза)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 439 +48%
97286
Kirin 650
65792

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 439 и Kirin 650

Центральный процессор

Архитектура 4x 2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.45 ГГц – Cortex-A53		 4x 2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 12 нм 16 нм
Количество транзисторов 5.5 млрд. 4 млрд.
TDP 5 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 505 Mali-T830 MP2
Архитектура Adreno 500 Midgard
Частота GPU 450 МГц 900 МГц
Вычислительных блоков 1 2
Шейдерных блоков 96 32
FLOPS 48 Гфлопс 40 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 11.1 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 800 МГц 933 МГц
Шина 1x 32 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 6.4 Гбит/сек -
Объем До 5 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 536 Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП, 2x 8МП 1x 21МП
Запись видео 1K при 30FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X6 -
Поддержка 4G LTE Cat. 5 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 150 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 75 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 5.0 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS

Общая информация

Дата анонса Июнь 2018 года Январь 2016 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели SDM439 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 439 -

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
6 (66.7%)
3 (33.3%)
Всего проголосовало: 9

Сравнения с конкурентами

1. Snapdragon 439 vs Exynos 9611
2. Snapdragon 439 vs Snapdragon 665
3. Snapdragon 439 vs Snapdragon 450
4. Snapdragon 439 vs Helio G80
5. Snapdragon 439 vs Helio G35
6. Kirin 650 vs Snapdragon 625
7. Kirin 650 vs Snapdragon 636
8. Kirin 650 vs Kirin 659
9. Kirin 650 vs Snapdragon 650
10. Kirin 650 vs Kirin 655

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Kirin 650 с Snapdragon 439, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях