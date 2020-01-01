Snapdragon 439 против Kirin 659
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 439 (с графикой Adreno 505) и HiSilicon Kirin 659 (Mali-T830 MP2 ). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
21
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
43
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
31
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 439
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
- Более новый - выпущен на 1 год и 6 месяцев позже
- Меньший размер транзистора (12 против 16 нанометров)
- Показывает на 17% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Более новая версия DirectX (11.1 vs 11)
Преимущества HiSilicon Kirin 659
- Выше частота графического ускорителя (в 2 раза)
- На 18% выше частота процессора (2360 против 2000 МГц
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
177
Kirin 659 +10%
194
Geekbench 5 (многоядерный)
810
Kirin 659 +10%
894
AnTuTu Benchmark 8
88825
н/д
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.45 ГГц – Cortex-A53
|4x 2.36 ГГц – Cortex-A53
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|2360 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|12 нм
|16 нм
|Количество транзисторов
|5.5 млрд.
|4 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 505
|Mali-T830 MP2
|Архитектура
|Adreno 500
|Midgard
|Частота GPU
|450 МГц
|900 МГц
|Ядер
|-
|2
|Количество ALU
|96
|-
|FLOPS
|48 Гфлопс
|41 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|11.1
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR3
|Частота памяти
|800 МГц
|933 МГц
|Шина
|1x 32 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 6.4 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 5 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 536
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|1920 x 1200
|1920 x 1200
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 21МП, 2x 8МП
|1x 21МП, 2x 13МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|1K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X6
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 5
|LTE Cat. 6
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 150 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 75 Мбит/с
|До 50 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|4
|Bluetooth
|5.0
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou
Общая информация
|Дата анонса
|Июнь 2018 года
|Январь 2017 года
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Номер модели
|SDM439
|-
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 439
|-
Опрос
17 (40.5%)
25 (59.5%)
Всего проголосовало: 42
Сравнения с конкурентами
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