Snapdragon 439 против Kirin 710F
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 439 (с графикой Adreno 505) и HiSilicon Kirin 710F (Mali-G51). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
31
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
14
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
56
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
33
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 439
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
Преимущества HiSilicon Kirin 710F
- Показывает в 4.7 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Выше частота графического ускорителя (в 2.2 раза)
- Набирает существенно больше (на 75%) баллов в AnTuTu 8 – 170K vs 97K
- Более новый - выпущен на 6 месяцев позже
- На 10% выше частота процессора (2200 против 2000 МГц
- Более новая версия DirectX (12 vs 11.1)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
177
Kirin 710F +87%
331
Geekbench 5 (многоядерный)
809
Kirin 710F +67%
1355
AnTuTu Benchmark 8
97286
Kirin 710F +75%
170080
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 439 и Kirin 710F
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.45 ГГц – Cortex-A53
|4x 2.2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|2200 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|256 КБ
|Кэш L2
|-
|512 КБ
|Техпроцесс
|12 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|5.5 млрд.
|5.5 млрд.
|TDP
|5 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 505
|Mali-G51
|Архитектура
|Adreno 500
|Bifrost
|Частота GPU
|450 МГц
|1000 МГц
|Вычислительных блоков
|1
|4
|Шейдерных блоков
|96
|64
|FLOPS
|48 Гфлопс
|225 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|11.1
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR4
|Частота памяти
|800 МГц
|1866 МГц
|Шина
|1x 32 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 6.4 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 5 ГБ
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 536
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|1920 x 1200
|2340 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 21МП, 2x 8МП
|1x 40МП, 2x 24МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X6
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 5
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 150 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 75 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|4
|Bluetooth
|5.0
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Июнь 2018 года
|Январь 2019 года
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Номер модели
|SDM439
|-
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 439
|-
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