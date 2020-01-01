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Snapdragon 439 против Kirin 810

Snapdragon 439
Snapdragon 439
VS
Kirin 810
Kirin 810

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 439 (с графикой Adreno 505) и HiSilicon Kirin 810 (Mali-G52 MP6). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 439
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
Преимущества HiSilicon Kirin 810
  • Показывает в 11.5 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (в 3.3 раза) баллов в AnTuTu 8 – 325K vs 97K
  • Выше частота графического ускорителя (на 82%)
  • Меньший размер транзистора (7 против 12 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 1 год позже
  • На 10% выше частота процессора (2200 против 2000 МГц
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.1)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 439
177
Kirin 810 +245%
610
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 439
809
Kirin 810 +153%
2043
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 439
97286
Kirin 810 +235%
325517

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 439 и Kirin 810

Центральный процессор

Архитектура 4x 2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.45 ГГц – Cortex-A53		 2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 1.9 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Кэш L1 - 256 КБ
Кэш L2 - 1 МБ
Техпроцесс 12 нм 7 нм
Количество транзисторов 5.5 млрд. 6.9 млрд.
TDP 5 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 505 Mali-G52 MP6
Архитектура Adreno 500 Rogue
Частота GPU 450 МГц 820 МГц
Вычислительных блоков 1 6
Шейдерных блоков 96 96
FLOPS 48 Гфлопс 551 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11.1 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 800 МГц 2133 МГц
Шина 1x 32 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 6.4 Гбит/сек -
Объем До 5 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 536 Да
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП, 2x 8МП 1x 48МП, 2x 20МП
Запись видео 1K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X6 -
Поддержка 4G LTE Cat. 5 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 150 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 75 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Июнь 2018 года Июнь 2019 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели SDM439 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 439 -

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Комментарии

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