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Snapdragon 439 против Kirin 950

Snapdragon 439
Snapdragon 439
VS
Kirin 950
Kirin 950

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 439 (с графикой Adreno 505) и HiSilicon Kirin 950 (Mali-T880 MP4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 439
  • Более новый - выпущен на 2 года и 8 месяцев позже
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
  • Меньший размер транзистора (12 против 16 нанометров)
Преимущества HiSilicon Kirin 950
  • В 4 раза выше пропускная способность памяти (25.6 против 6.4 Гбит/с)
  • Показывает в 2.5 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Выше частота графического ускорителя (в 2 раза)
  • Набирает существенно больше (на 78%) баллов в AnTuTu 8 – 173K vs 97K
  • На 20% выше частота процессора (2400 против 2000 МГц
  • Более новая версия DirectX (11.2 vs 11.1)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 439
177
Kirin 950 +95%
345
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 439
809
Kirin 950 +60%
1294
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 439
97286
Kirin 950 +78%
173287

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 439 и Kirin 950

Центральный процессор

Архитектура 4x 2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.45 ГГц – Cortex-A53		 4x 2.4 ГГц – Cortex-A72
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2400 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 12 нм 16 нм
Количество транзисторов 5.5 млрд. 2 млрд.
TDP 5 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 505 Mali-T880 MP4
Архитектура Adreno 500 Midgard
Частота GPU 450 МГц 900 МГц
Вычислительных блоков 1 4
Шейдерных блоков 96 64
FLOPS 48 Гфлопс 122 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 11.1 11.2

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4
Частота памяти 800 МГц -
Шина 1x 32 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 6.4 Гбит/сек До 25.6 Гбит/сек
Объем До 5 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 536 Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1, UFS 2.0
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200 2560 x 1600
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП, 2x 8МП 1x 21МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X6 -
Поддержка 4G LTE Cat. 5 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 150 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 75 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Июнь 2018 года Ноябрь 2015 года
Класс Бюджетный Флагман
Номер модели SDM439 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 439 -

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Комментарии

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