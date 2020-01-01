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Snapdragon 439 против Kirin 955

Snapdragon 439
Snapdragon 439
VS
Kirin 955
Kirin 955

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 439 (с графикой Adreno 505) и HiSilicon Kirin 955 (ARM Mali-T880 MP4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 439
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
  • Более новый - выпущен на 2 года и 3 месяца позже
  • Меньший размер транзистора (12 против 16 нанометров)
Преимущества HiSilicon Kirin 955
  • В 4 раза выше пропускная способность памяти (25.6 против 6.4 Гбит/с)
  • Показывает в 2.5 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Выше частота графического ускорителя (в 2 раза)
  • На 25% выше частота процессора (2500 против 2000 МГц
  • Набирает больше (на 22%) баллов в AnTuTu 8 – 119K vs 97K
  • Более новая версия DirectX (11.2 vs 11.1)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 439
177
Kirin 955 +93%
342
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 439
809
Kirin 955 +36%
1100
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 439
97286
Kirin 955 +22%
119162

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 439 и Kirin 955

Центральный процессор

Архитектура 4x 2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.45 ГГц – Cortex-A53		 4x 2.5 ГГц – Cortex-A72
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2500 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 12 нм 16 нм
Количество транзисторов 5.5 млрд. -
TDP 5 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 505 ARM Mali-T880 MP4
Архитектура Adreno 500 Midgard
Частота GPU 450 МГц 900 МГц
Вычислительных блоков 1 4
Шейдерных блоков 96 64
FLOPS 48 Гфлопс 122 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 11.1 11.2

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4
Частота памяти 800 МГц -
Шина 1x 32 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 6.4 Гбит/сек До 25.6 Гбит/сек
Объем До 5 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 536 Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1, UFS 2.0
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200 1920 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП, 2x 8МП 1x 32МП, 2x 12МП
Запись видео 1K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Модем X6 -
Поддержка 4G LTE Cat. 5 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 150 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 75 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Июнь 2018 года Апрель 2016 года
Класс Бюджетный Флагман
Номер модели SDM439 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 439 -

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