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Snapdragon 439 против Kirin 980

Snapdragon 439
Snapdragon 439
VS
Kirin 980
Kirin 980

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 439 (с графикой Adreno 505) и HiSilicon Kirin 980 (Mali G76 MP10). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 439
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
Преимущества HiSilicon Kirin 980
  • Показывает в 14.4 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • В 5 раз выше пропускная способность памяти (31.78 против 6.4 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (в 4.1 раз) баллов в AnTuTu 8 – 402K vs 97K
  • Меньший размер транзистора (7 против 12 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 60%)
  • На 30% выше частота процессора (2600 против 2000 МГц
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.1)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 439
177
Kirin 980 +295%
699
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 439
809
Kirin 980 +212%
2522
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 439
97286
Kirin 980 +314%
402570

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 439 и Kirin 980

Центральный процессор

Архитектура 4x 2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.45 ГГц – Cortex-A53		 2x 2.6 ГГц – Cortex-A76
2x 1.92 ГГц – Cortex-A76
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2600 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 - 512 КБ
Кэш L2 - 512 КБ
Кэш L3 - 4 МБ
Техпроцесс 12 нм 7 нм
Количество транзисторов 5.5 млрд. 6.9 млрд.
TDP 5 Вт 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 505 Mali G76 MP10
Архитектура Adreno 500 Bifrost
Частота GPU 450 МГц 720 МГц
Вычислительных блоков 1 10
Шейдерных блоков 96 160
FLOPS 48 Гфлопс 691 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 11.1 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 800 МГц 2133 МГц
Шина 1x 32 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 6.4 Гбит/сек До 31.78 Гбит/сек
Объем До 5 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 536 Да
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200 3120 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП, 2x 8МП 1x 48МП, 2x 20МП
Запись видео 1K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X6 -
Поддержка 4G LTE Cat. 5 LTE Cat. 21
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 150 Мбит/с До 1400 Мбит/с
Скорость загрузки До 75 Мбит/с До 200 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS

Общая информация

Дата анонса Июнь 2018 года Август 2018 года
Класс Бюджетный Флагман
Номер модели SDM439 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 439 Сайт HiSilicon Kirin 980

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Комментарии

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