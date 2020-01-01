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Snapdragon 439 против Helio G35

Snapdragon 439
Snapdragon 439
VS
Helio G35
Helio G35

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 439 (с графикой Adreno 505) и MediaTek Helio G35 (IMG PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 439
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
Преимущества MediaTek Helio G35
  • В 2.3 раза выше пропускная способность памяти (14.9 против 6.4 Гбит/с)
  • Выше частота графического ускорителя (на 51%)
  • Более новый - выпущен на 2 года и 1 месяц позже
  • На 15% выше частота процессора (2300 против 2000 МГц
  • Набирает больше (на 25%) баллов в AnTuTu 8 – 110K vs 88K
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.1)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 439
810
Helio G35 +23%
999
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 439
88825
Helio G35 +25%
110882

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 439 и Helio G35

Центральный процессор

Архитектура 4x 2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.45 ГГц – Cortex-A53		 8x 2.3 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2300 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 12 нм 12 нм
Количество транзисторов 5.5 млрд. -

Графический ускоритель

GPU Adreno 505 IMG PowerVR GE8320
Архитектура Adreno 500 Rogue
Частота GPU 450 МГц 680 МГц
Ядер - 2
Количество ALU 96 -
FLOPS 48 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 11.1 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 800 МГц 1600 МГц
Шина 1x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 6.4 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 5 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 536 Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200 2400 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП, 2x 8МП 1x 25МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8 H.264, H.265, AV1
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X6 -
Поддержка 4G LTE Cat. 5 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 150 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 75 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Июнь 2018 года Июнь 2020 года
Класс Бюджетный Бюджетный
Номер модели SDM439 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 439 Сайт MediaTek Helio G35

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Сравнения с конкурентами

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