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Snapdragon 439 против Helio G80

Snapdragon 439
Snapdragon 439
VS
Helio G80
Helio G80

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 439 (с графикой Adreno 505) и MediaTek Helio G80 (Mali-G52 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 439
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
Преимущества MediaTek Helio G80
  • Набирает существенно больше (в 2.3 раза) баллов в AnTuTu 8 – 201K vs 88K
  • Выше частота графического ускорителя (в 2.1 раза)
  • В 2.1 раза выше пропускная способность памяти (13.41 против 6.4 Гбит/с)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 8 месяцев позже
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.1)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 439
177
Helio G80 +101%
355
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 439
810
Helio G80 +61%
1308
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 439
88825
Helio G80 +127%
201858

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 439 и Helio G80

Центральный процессор

Архитектура 4x 2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.45 ГГц – Cortex-A53		 2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 12 нм 12 нм
Количество транзисторов 5.5 млрд. -

Графический ускоритель

GPU Adreno 505 Mali-G52 MP2
Архитектура Adreno 500 Bifrost
Частота GPU 450 МГц 950 МГц
Ядер - 2
Количество ALU 96 -
FLOPS 48 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11.1 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 800 МГц 1800 МГц
Шина 1x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 6.4 Гбит/сек До 13.41 Гбит/сек
Объем До 5 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 536 Neural Engine
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП, 2x 8МП 1x 48МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 30FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X6 -
Поддержка 4G LTE Cat. 5 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 150 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 75 Мбит/с До 100 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Июнь 2018 года Февраль 2020 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели SDM439 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 439 Сайт MediaTek Helio G80

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75 (20.3%)
295 (79.7%)
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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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