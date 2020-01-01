Snapdragon 439 против Helio G90
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 439 (с графикой Adreno 505) и MediaTek Helio G90 (Mali-G76MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
41
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
27
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
54
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
42
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 439
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
Преимущества MediaTek Helio G90
- Набирает существенно больше (в 2.5 раза) баллов в AnTuTu 8 – 225K vs 88K
- Выше частота графического ускорителя (на 60%)
- Более новый - выпущен на 1 год и 1 месяц позже
- Более новая версия DirectX (12 vs 11.1)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
177
Helio G90 +192%
516
Geekbench 5 (многоядерный)
810
Helio G90 +104%
1652
AnTuTu Benchmark 8
88825
Helio G90 +154%
225534
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.45 ГГц – Cortex-A53
|2x 2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|12 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|5.5 млрд.
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 505
|Mali-G76MC4
|Архитектура
|Adreno 500
|Bifrost
|Частота GPU
|450 МГц
|720 МГц
|Ядер
|-
|4
|Количество ALU
|96
|-
|FLOPS
|48 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|11.1
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR4X
|Частота памяти
|800 МГц
|2133 МГц
|Шина
|1x 32 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 6.4 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 5 ГБ
|До 10 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 536
|Da Vinci
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|1920 x 1200
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 21МП, 2x 8МП
|1x 48МП, 2x 24МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X6
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 5
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 150 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 75 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou
Общая информация
|Дата анонса
|Июнь 2018 года
|Июль 2019 года
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Номер модели
|SDM439
|-
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 439
|Сайт MediaTek Helio G90
Опрос
2 (66.7%)
1 (33.3%)
Всего проголосовало: 3
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