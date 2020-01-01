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Snapdragon 439 против Helio G90T

Snapdragon 439
Snapdragon 439
VS
Helio G90T
Helio G90T

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 439 (с графикой Adreno 505) и MediaTek Helio G90T (Mali-G76MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 439
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
Преимущества MediaTek Helio G90T
  • Набирает существенно больше (в 3.2 раза) баллов в AnTuTu 8 – 288K vs 88K
  • Выше частота графического ускорителя (на 78%)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 1 месяц позже
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.1)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 439
177
Helio G90T +180%
495
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 439
810
Helio G90T +103%
1644
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 439
88825
Helio G90T +225%
288623

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 439 и Helio G90T

Центральный процессор

Архитектура 4x 2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.45 ГГц – Cortex-A53		 2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2050 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 12 нм 12 нм
Количество транзисторов 5.5 млрд. -

Графический ускоритель

GPU Adreno 505 Mali-G76MC4
Архитектура Adreno 500 Bifrost
Частота GPU 450 МГц 800 МГц
Ядер - 4
Количество ALU 96 -
FLOPS 48 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11.1 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 800 МГц 2133 МГц
Шина 1x 32 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 6.4 Гбит/сек -
Объем До 5 ГБ До 10 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 536 Da Vinci
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП, 2x 8МП 1x 64МП, 2x 24МП
Запись видео 1K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X6 -
Поддержка 4G LTE Cat. 5 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 150 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 75 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Июнь 2018 года Июль 2019 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели SDM439 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 439 Сайт MediaTek Helio G90T

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7 (30.4%)
16 (69.6%)
Всего проголосовало: 23

Сравнения с конкурентами

Комментарии

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