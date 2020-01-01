Snapdragon 439 против Helio P20
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 439 (с графикой Adreno 505) и MediaTek Helio P20 (Mali-T880 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
20
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
35
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
28
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 439
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
- Более новый - выпущен на 2 года и 4 месяца позже
- Показывает на 41% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Меньший размер транзистора (12 против 16 нанометров)
Преимущества MediaTek Helio P20
- Выше частота графического ускорителя (в 2 раза)
- В 2 раза выше пропускная способность памяти (12.8 против 6.4 Гбит/с)
- На 15% выше частота процессора (2300 против 2000 МГц
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 439 +4%
177
171
Geekbench 5 (многоядерный)
810
Helio P20 +8%
873
AnTuTu Benchmark 8
88825
н/д
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.45 ГГц – Cortex-A53
|8x 2.3 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|2300 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|512 КБ
|Кэш L2
|-
|2 МБ
|Техпроцесс
|12 нм
|16 нм
|Количество транзисторов
|5.5 млрд.
|4 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 505
|Mali-T880 MP2
|Архитектура
|Adreno 500
|Midgard
|Частота GPU
|450 МГц
|900 МГц
|Ядер
|-
|2
|Количество ALU
|96
|-
|FLOPS
|48 Гфлопс
|34 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|11.1
|11.1
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR4X
|Частота памяти
|800 МГц
|1600 МГц
|Шина
|1x 32 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 6.4 Гбит/сек
|До 12.8 Гбит/сек
|Объем
|До 5 ГБ
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 536
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|1920 x 1200
|1920 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 21МП, 2x 8МП
|1x 24МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X6
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 5
|LTE Cat. 6
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 150 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 75 Мбит/с
|До 5 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Июнь 2018 года
|Февраль 2016 года
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Номер модели
|SDM439
|MT6757
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 439
|Сайт MediaTek Helio P20
Опрос
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1 (50%)
Всего проголосовало: 2
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