Snapdragon 439 против Helio P23
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 439 (с графикой Adreno 505) и MediaTek Helio P23 (Mali-G71 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
20
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
41
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
23
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 439
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
- Меньший размер транзистора (12 против 16 нанометров)
- Более новый - выпущен на 10 месяцев позже
Преимущества MediaTek Helio P23
- В 2.3 раза выше пропускная способность памяти (14.93 против 6.4 Гбит/с)
- Выше частота графического ускорителя (на 71%)
- На 15% выше частота процессора (2300 против 2000 МГц
- Набирает больше (на 17%) баллов в AnTuTu 8 – 103K vs 88K
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 439 +16%
177
153
Geekbench 5 (многоядерный)
810
Helio P23 +6%
856
AnTuTu Benchmark 8
88825
Helio P23 +17%
103919
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.45 ГГц – Cortex-A53
|4x 1.65 ГГц – Cortex-A53
4x 2.3 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|2300 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|12 нм
|16 нм
|Количество транзисторов
|5.5 млрд.
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 505
|Mali-G71 MP2
|Архитектура
|Adreno 500
|Bifrost
|Частота GPU
|450 МГц
|770 МГц
|Ядер
|-
|2
|Количество ALU
|96
|-
|FLOPS
|48 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|11.1
|11.1
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR4X
|Частота памяти
|800 МГц
|1500 МГц
|Шина
|1x 32 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 6.4 Гбит/сек
|До 14.93 Гбит/сек
|Объем
|До 5 ГБ
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 536
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|1920 x 1200
|2160 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 21МП, 2x 8МП
|1x 24МП, 2x 13МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|1080p при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X6
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 5
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 150 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 75 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|4
|Bluetooth
|5.0
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Общая информация
|Дата анонса
|Июнь 2018 года
|Август 2017 года
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Номер модели
|SDM439
|MT6763V
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 439
|Сайт MediaTek Helio P23
Опрос
2 (66.7%)
1 (33.3%)
Всего проголосовало: 3