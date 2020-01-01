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Snapdragon 439 против Helio P95

Snapdragon 439
Snapdragon 439
VS
Helio P95
Helio P95

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 439 (с графикой Adreno 505) и MediaTek Helio P95 (PowerVR GM9446). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 439
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
Преимущества MediaTek Helio P95
  • Показывает в 2.6 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Выше частота графического ускорителя (в 2.2 раза)
  • В 2.2 раза выше пропускная способность памяти (13.91 против 6.4 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (в 2.2 раза) баллов в AnTuTu 8 – 214K vs 97K
  • Более новый - выпущен на 1 год и 8 месяцев позже
  • На 10% выше частота процессора (2200 против 2000 МГц
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.1)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 439
177
Helio P95 +125%
399
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 439
809
Helio P95 +86%
1502
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 439
97286
Helio P95 +120%
214296

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 439 и Helio P95

Центральный процессор

Архитектура 4x 2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.45 ГГц – Cortex-A53		 2x 2.2 ГГц – Cortex A75
6x 2 ГГц – Cortex A55
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 12 нм 12 нм
Количество транзисторов 5.5 млрд. -
TDP 5 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 505 PowerVR GM9446
Архитектура Adreno 500 PowerVR Rogue
Частота GPU 450 МГц 970 МГц
Вычислительных блоков 1 3
Шейдерных блоков 96 12
FLOPS 48 Гфлопс 124 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 11.1 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 800 МГц 1866 МГц
Шина 1x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 6.4 Гбит/сек До 13.91 Гбит/сек
Объем До 5 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 536 APU 2.0
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП, 2x 8МП 1x 64МП, 2x 24МП
Запись видео 1K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X6 -
Поддержка 4G LTE Cat. 5 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 150 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 75 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Galileo

Общая информация

Дата анонса Июнь 2018 года Февраль 2020 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели SDM439 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 439 Сайт MediaTek Helio P95

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Комментарии

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