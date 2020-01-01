Snapdragon 439 против Helio P95
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 439 (с графикой Adreno 505) и MediaTek Helio P95 (PowerVR GM9446). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
36
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
26
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
54
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
39
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 439
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
Преимущества MediaTek Helio P95
- Показывает в 2.6 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Выше частота графического ускорителя (в 2.2 раза)
- В 2.2 раза выше пропускная способность памяти (13.91 против 6.4 Гбит/с)
- Набирает существенно больше (в 2.2 раза) баллов в AnTuTu 8 – 214K vs 97K
- Более новый - выпущен на 1 год и 8 месяцев позже
- На 10% выше частота процессора (2200 против 2000 МГц
- Более новая версия DirectX (12 vs 11.1)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
177
Helio P95 +125%
399
Geekbench 5 (многоядерный)
809
Helio P95 +86%
1502
AnTuTu Benchmark 8
97286
Helio P95 +120%
214296
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 439 и Helio P95
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.45 ГГц – Cortex-A53
|2x 2.2 ГГц – Cortex A75
6x 2 ГГц – Cortex A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|2200 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|12 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|5.5 млрд.
|-
|TDP
|5 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 505
|PowerVR GM9446
|Архитектура
|Adreno 500
|PowerVR Rogue
|Частота GPU
|450 МГц
|970 МГц
|Вычислительных блоков
|1
|3
|Шейдерных блоков
|96
|12
|FLOPS
|48 Гфлопс
|124 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|11.1
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR4X
|Частота памяти
|800 МГц
|1866 МГц
|Шина
|1x 32 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 6.4 Гбит/сек
|До 13.91 Гбит/сек
|Объем
|До 5 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 536
|APU 2.0
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|1920 x 1200
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 21МП, 2x 8МП
|1x 64МП, 2x 24МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X6
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 5
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 150 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 75 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Июнь 2018 года
|Февраль 2020 года
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Номер модели
|SDM439
|-
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 439
|Сайт MediaTek Helio P95
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