Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 439 (Adreno 505) с его более старым соперником в лице 10-ядерного MediaTek Helio X20 (Mali-T880 MP4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.