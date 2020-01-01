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Snapdragon 439 против Helio X20

Snapdragon 439
Snapdragon 439
VS
Helio X20
Helio X20

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 439 (Adreno 505) с его более старым соперником в лице 10-ядерного MediaTek Helio X20 (Mali-T880 MP4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 439
  • Более новый - выпущен на 3 года и 2 месяца позже
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
  • Меньший размер транзистора (12 против 20 нанометров)
  • Набирает немного больше (на 4%) баллов в AnTuTu 8 – 97K vs 93K
Преимущества MediaTek Helio X20
  • Показывает в 2.5 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • В 2 раза выше пропускная способность памяти (12.8 против 6.4 Гбит/с)
  • Выше частота графического ускорителя (на 73%)
  • Имеет на 2 ядра больше
  • На 5% выше частота процессора (2100 против 2000 МГц
  • Более новая версия DirectX (11.2 vs 11.1)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 439
177
Helio X20 +50%
265
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 439 +4%
97286
Helio X20
93425

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 439 и Helio X20

Центральный процессор

Архитектура 4x 2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.45 ГГц – Cortex-A53		 2x 2.1 ГГц – Cortex-A72
4x 1.85 ГГц – Cortex-A53
4x 1.4 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 10
Частота 2000 МГц 2100 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 12 нм 20 нм
Количество транзисторов 5.5 млрд. 3 млрд.
TDP 5 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 505 Mali-T880 MP4
Архитектура Adreno 500 Midgard
Частота GPU 450 МГц 780 МГц
Вычислительных блоков 1 4
Шейдерных блоков 96 64
FLOPS 48 Гфлопс 122 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 11.1 11.2

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 800 МГц 933 МГц
Шина 1x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 6.4 Гбит/сек До 12.8 Гбит/сек
Объем До 5 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 536 Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200 2560 x 1600
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП, 2x 8МП 1x 25МП
Запись видео 1K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X6 -
Поддержка 4G LTE Cat. 5 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 150 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 75 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Июнь 2018 года Май 2015 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели SDM439 MT6797
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 439 Сайт MediaTek Helio X20

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Комментарии

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