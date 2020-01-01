Snapdragon 439 против MediaTek MT6580
Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 439 (Adreno 505) с его более старым соперником в лице 4-ядерного MediaTek MT6580 (Mali-400 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 439
- Показывает в 8 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Меньший размер транзистора (12 против 28 нанометров)
- Более новый - выпущен на 2 года и 6 месяцев позже
- Имеет на 4 ядра больше
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под MediaTek
- На 54% выше частота процессора (2000 против 1300 МГц
- На 49% выше пропускная способность памяти (6.4 против 4.3 Гбит/с)
- Более новая версия DirectX (11.1 vs 10)
Преимущества MediaTek MT6580
- Выше частота графического ускорителя (на 11%)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
177
Geekbench 5 (многоядерный)
809
AnTuTu Benchmark 8
97286
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 439 и MediaTek MT6580
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.45 ГГц – Cortex-A53
|4x 1.3 ГГц – Cortex-A7
|Количество ядер
|8
|4
|Частота
|2000 МГц
|1300 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|-
|Кэш L1
|-
|32 КБ
|Кэш L2
|-
|512 МБ
|Техпроцесс
|12 нм
|28 нм
|Количество транзисторов
|5.5 млрд.
|1 млрд.
|TDP
|5 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 505
|Mali-400 MP2
|Архитектура
|Adreno 500
|Utgard
|Частота GPU
|450 МГц
|500 МГц
|Вычислительных блоков
|1
|2
|Шейдерных блоков
|96
|32
|FLOPS
|48 Гфлопс
|6 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|-
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|11.1
|10
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR3
|Частота памяти
|800 МГц
|533 МГц
|Шина
|1x 32 Бит
|1x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 6.4 Гбит/сек
|До 4.3 Гбит/сек
|Объем
|До 5 ГБ
|До 2 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 536
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.0
|Макс. разрешение дисплея
|1920 x 1200
|1440 x 720
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 21МП, 2x 8МП
|1x 13МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|1080p при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8
|H.264
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X6
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 5
|LTE Cat. 5
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 75 Мбит/с
|До 50 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|4
|Bluetooth
|5.0
|4.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou
Общая информация
|Дата анонса
|Июнь 2018 года
|Январь 2016 года
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Номер модели
|SDM439
|MT6580
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 439
|Сайт MediaTek MT6580
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