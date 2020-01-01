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Snapdragon 439 против MediaTek MT6580

Snapdragon 439
Snapdragon 439
VS
MediaTek MT6580
MediaTek MT6580

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 439 (Adreno 505) с его более старым соперником в лице 4-ядерного MediaTek MT6580 (Mali-400 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 439
  • Показывает в 8 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Меньший размер транзистора (12 против 28 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 2 года и 6 месяцев позже
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под MediaTek
  • На 54% выше частота процессора (2000 против 1300 МГц
  • На 49% выше пропускная способность памяти (6.4 против 4.3 Гбит/с)
  • Более новая версия DirectX (11.1 vs 10)
Преимущества MediaTek MT6580
  • Выше частота графического ускорителя (на 11%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 439 и MediaTek MT6580

Центральный процессор

Архитектура 4x 2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.45 ГГц – Cortex-A53		 4x 1.3 ГГц – Cortex-A7
Количество ядер 8 4
Частота 2000 МГц 1300 МГц
Набор инструкций ARMv8-A -
Кэш L1 - 32 КБ
Кэш L2 - 512 МБ
Техпроцесс 12 нм 28 нм
Количество транзисторов 5.5 млрд. 1 млрд.
TDP 5 Вт -

Графический ускоритель

GPU Adreno 505 Mali-400 MP2
Архитектура Adreno 500 Utgard
Частота GPU 450 МГц 500 МГц
Вычислительных блоков 1 2
Шейдерных блоков 96 32
FLOPS 48 Гфлопс 6 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 -
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 11.1 10

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 800 МГц 533 МГц
Шина 1x 32 Бит 1x 32 Бит
Пропускная способность До 6.4 Гбит/сек До 4.3 Гбит/сек
Объем До 5 ГБ До 2 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 536 Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.0
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200 1440 x 720
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП, 2x 8МП 1x 13МП
Запись видео 1K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8 H.264
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X6 -
Поддержка 4G LTE Cat. 5 LTE Cat. 5
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Скорость загрузки До 75 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 5.0 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Июнь 2018 года Январь 2016 года
Класс Бюджетный Бюджетный
Номер модели SDM439 MT6580
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 439 Сайт MediaTek MT6580

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Комментарии

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