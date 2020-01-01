Snapdragon 439 против Snapdragon 425
Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 439 (Adreno 505) с его более старым соперником в лице 4-ядерного Snapdragon 425 (Adreno 308). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 439
- Меньший размер транзистора (12 против 28 нанометров)
- Имеет на 4 ядра больше
- Показывает в 2 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Более новый - выпущен на 2 года и 5 месяцев позже
- На 43% выше частота процессора (2000 против 1400 МГц
- На 20% выше пропускная способность памяти (6.4 против 5.34 Гбит/с)
- Более новая версия DirectX (11.1 vs 11)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 425
- Выше частота графического ускорителя (на 11%)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 439 +39%
177
127
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 439 +98%
810
410
AnTuTu Benchmark 8
88825
н/д
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.45 ГГц – Cortex-A53
|4x 1.4 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|4
|Частота
|2000 МГц
|1400 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|128 КБ
|Техпроцесс
|12 нм
|28 нм
|Количество транзисторов
|5.5 млрд.
|1 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 505
|Adreno 308
|Архитектура
|Adreno 500
|Adreno 300
|Частота GPU
|450 МГц
|500 МГц
|Количество ALU
|96
|24
|FLOPS
|48 Гфлопс
|24 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|11.1
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR3
|Частота памяти
|800 МГц
|667 МГц
|Шина
|1x 32 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 6.4 Гбит/сек
|До 5.34 Гбит/сек
|Объем
|До 5 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 536
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|1920 x 1200
|1280 x 800
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 21МП, 2x 8МП
|1x 16МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X6
|X6
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 5
|LTE Cat. 5
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 75 Мбит/с
|До 75 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|4.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Июнь 2018 года
|Февраль 2016 года
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Номер модели
|SDM439
|MSM8917
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 439
|Сайт Qualcomm Snapdragon 425
Опрос
26 (89.7%)
3 (10.3%)
Всего проголосовало: 29
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