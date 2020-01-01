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Snapdragon 450 против Kirin 710

Snapdragon 450
Snapdragon 450
VS
Kirin 710
Kirin 710

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 450 (с графикой Adreno 506) и HiSilicon Kirin 710 (Mali-G51). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 450
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
Преимущества HiSilicon Kirin 710
  • Показывает на 81% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (на 81%) баллов в AnTuTu 8 – 159K vs 88K
  • Выше частота графического ускорителя (на 54%)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 1 месяц позже
  • На 22% выше частота процессора (2200 против 1800 МГц
  • Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.1)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 450
151
Kirin 710 +118%
329
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 450
972
Kirin 710 +24%
1202
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 450
88067
Kirin 710 +81%
159540

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 450 и Kirin 710

Центральный процессор

Архитектура 8x 1.8 ГГц – Cortex-A53 4x 2.2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 1800 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 - 256 КБ
Кэш L2 - 512 КБ
Техпроцесс 14 нм 12 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 5.5 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 506 Mali-G51
Архитектура Adreno 500 Bifrost
Частота GPU 600-650 МГц 1000 МГц
Ядер - 4
Количество ALU 96 -
FLOPS 124 Гфлопс 225 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11.1 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4
Частота памяти 933 МГц 1866 МГц
Шина 1x 32 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 7.46 Гбит/сек -
Объем До 4 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 546 Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200 2340 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП, 2x 13МП 1x 40МП, 2x 24МП
Запись видео 1K при 60FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X9 -
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 4.1 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Июнь 2017 года Июль 2018 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели SDM450 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 450 Сайт HiSilicon Kirin 710

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7 (17.5%)
33 (82.5%)
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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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