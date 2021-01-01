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Snapdragon 450 против Dimensity 1000L

Snapdragon 450
VS
Dimensity 1000L
Snapdragon 450
Dimensity 1000L

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 450 (с графикой Adreno 506) и MediaTek Dimensity 1000L (Mali-G77 MC9). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 450
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Dimensity
Преимущества MediaTek Dimensity 1000L
  • Набирает существенно больше (в 3.8 раза) баллов в AnTuTu 8 – 333K vs 87K
  • Меньший размер транзистора (7 против 14 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 2 года и 5 месяцев позже
  • На 44% выше частота процессора (2600 против 1800 МГц)
  • Выше частота графического ускорителя (на 31%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 450
vs
Dimensity 1000L

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 450
87460
Dimensity 1000L +281%
333006
CPU 38553 124605
GPU 9140 97817
Memory 25705 68951
UX 12027 44792
Total score 87460 333006
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Image compression 66.4 Mpixels/s -
Face detection 8.97 images/s -
Speech recognition 18.6 words/s -
Machine learning 11.7 images/s -
Camera shooting 5.27 images/s -
HTML 5 1.26 Mnodes/s -
SQLite 317.5 Krows/s -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 450 и Dimensity 1000L

Центральный процессор

Архитектура 8x 1.8 ГГц – Cortex-A53 4x 2.2 ГГц – Cortex-A77
4x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 1800 МГц 2600 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 14 нм 7 нм
Количество транзисторов 2 млрд. -
TDP 3 Вт 10 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 506 Mali-G77 MC9
Архитектура Adreno 500 Valhall
Частота GPU 600-650 МГц 850 МГц
Вычислительных блоков 1 9
Шейдерных блоков 96 144
FLOPS 124 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11.1 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц 2133 МГц
Шина 1x 32 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 7.46 Гбит/сек -
Объем До 4 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 546 Да
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200 3200 x 1800
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП, 2x 13МП 1x 80МП, 2x 32МП
Запись видео 1K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X9 Mediatek M70
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 210 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 4.1 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Июнь 2017 года Ноябрь 2019 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели SDM450 MT6885Z
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 450 Сайт MediaTek Dimensity 1000L

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Комментарии

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