Snapdragon 450 против Helio G85
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 450 (с графикой Adreno 506) и MediaTek Helio G85 (Mali-G52 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
30
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
19
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
54
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
33
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 450
- Показывает в 2.3 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
Преимущества MediaTek Helio G85
- Набирает существенно больше (в 2.2 раза) баллов в AnTuTu 8 – 195K vs 87K
- На 80% выше пропускная способность памяти (13.41 против 7.46 Гбит/с)
- Более новый - выпущен на 2 года и 11 месяцев позже
- Выше частота графического ускорителя (на 54%)
- Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
- На 11% выше частота процессора (2000 против 1800 МГц
- Более новая версия DirectX (12 vs 11.1)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
151
Helio G85 +139%
361
Geekbench 5 (многоядерный)
971
Helio G85 +31%
1274
AnTuTu Benchmark 8
87966
Helio G85 +123%
195961
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 450 и Helio G85
Центральный процессор
|Архитектура
|8x 1.8 ГГц – Cortex-A53
|2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|1800 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|14 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|-
|TDP
|3 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 506
|Mali-G52 MP2
|Архитектура
|Adreno 500
|Bifrost
|Частота GPU
|600-650 МГц
|1000 МГц
|Вычислительных блоков
|1
|2
|Шейдерных блоков
|96
|32
|FLOPS
|124 Гфлопс
|54 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|11.1
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR4X
|Частота памяти
|933 МГц
|1800 МГц
|Шина
|1x 32 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 7.46 Гбит/сек
|До 13.41 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 546
|Neural Engine
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|1920 x 1200
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 21МП, 2x 13МП
|1x 48МП, 2x 16МП
|Запись видео
|1K при 60FPS
|2K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|2K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X9
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 100 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|4.1
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Июнь 2017 года
|Апрель 2020 года
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Номер модели
|SDM450
|-
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 450
|Сайт MediaTek Helio G85
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