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Snapdragon 450 против Helio G88

Snapdragon 450
VS
Helio G88
Snapdragon 450
Helio G88

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 450 (с графикой Adreno 506) и MediaTek Helio G88 (Mali-G52 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 450
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
Преимущества MediaTek Helio G88
  • Более новый - выпущен на 4 года позже
  • Набирает существенно больше (в 2 раза) баллов в AnTuTu 9 – 196K vs 99K
  • Выше частота графического ускорителя (на 54%)
  • Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
  • На 11% выше частота процессора (2000 против 1800 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 450
vs
Helio G88

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 450
99330
Helio G88 +98%
196635
CPU 29781 65730
GPU 14379 42693
Memory 29514 42099
UX 24907 44322
Total score 99330 196635
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Snapdragon 450
151
Helio G88 +126%
342
Multi-Core Score
Snapdragon 450
957
Helio G88 +38%
1321
Image compression 66.4 Mpixels/s -
Face detection 8.97 images/s -
Speech recognition 18.6 words/s -
Machine learning 11.7 images/s -
Camera shooting 5.27 images/s -
HTML 5 1.26 Mnodes/s -
SQLite 317.5 Krows/s -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 450 и Helio G88

Центральный процессор

Архитектура 8x 1.8 ГГц – Cortex-A53 2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 1800 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 14 нм 12 нм
Количество транзисторов 2 млрд. -
TDP 3 Вт -

Графический ускоритель

GPU Adreno 506 Mali-G52 MC2
Архитектура Adreno 500 Bifrost
Частота GPU 600-650 МГц 1000 МГц
Вычислительных блоков 1 2
Шейдерных блоков 96 32
FLOPS 124 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11.1 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц 1800 МГц
Шина 1x 32 Бит -
Пропускная способность До 7.46 Гбит/сек -
Объем До 4 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 546 Да
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП, 2x 13МП 1x 64МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 60FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X9 -
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 100 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Июнь 2017 года Июнь 2021 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели SDM450 MT6769H
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 450 Сайт MediaTek Helio G88

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Комментарии

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