Snapdragon 450 против Helio G96
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 450 (с графикой Adreno 506) и MediaTek Helio G96 (Mali G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
39
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
28
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
63
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
42
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 450
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
Преимущества MediaTek Helio G96
- Набирает существенно больше (в 3.3 раза) баллов в AnTuTu 9 – 331K vs 100K
- В 2.3 раза выше пропускная способность памяти (17.1 против 7.46 Гбит/с)
- Более новый - выпущен на 4 года позже
- Выше частота графического ускорителя (на 46%)
- Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
- На 14% выше частота процессора (2050 против 1800 МГц)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|32360
|91356
|GPU
|14012
|79799
|Memory
|22396
|59837
|UX
|30761
|99762
|Total score
|100055
|331240
GeekBench 5
Single-Core Score
150
Helio G96 +261%
541
Multi-Core Score
956
Helio G96 +99%
1898
|Image compression
|66.4 Mpixels/s
|-
|Face detection
|8.97 images/s
|-
|Speech recognition
|18.6 words/s
|-
|Machine learning
|11.7 images/s
|-
|Camera shooting
|5.27 images/s
|-
|HTML 5
|1.26 Mnodes/s
|-
|SQLite
|317.5 Krows/s
|-
3DMark
|Stability
|-
|99%
|Graphics test
|-
|6 FPS
|Score
|-
|1095
Игры
|PUBG Mobile
|-
|72 FPS
[Low]
|Call of Duty: Mobile
|-
|42 FPS
[Medium]
|Fortnite
|-
|26 FPS
[Low]
|Shadowgun Legends
|-
|58 FPS
[Low]
|World of Tanks Blitz
|-
|66 FPS
[Medium]
|Genshin Impact
|-
|23 FPS
[Low]
|Mobile Legends: Bang Bang
|-
|51 FPS
[Ultra]
|Смартфон
|-
|Xiaomi Poco M4 Pro
1080 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 450 и Helio G96
Центральный процессор
|Архитектура
|8x 1.8 ГГц – Cortex-A53
|2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|1800 МГц
|2050 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|14 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|-
|TDP
|3 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 506
|Mali G57 MC2
|Архитектура
|Adreno 500
|Valhall
|Частота GPU
|600-650 МГц
|950 МГц
|Вычислительных блоков
|1
|2
|Шейдерных блоков
|96
|32
|FLOPS
|124 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|11.1
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR4X
|Частота памяти
|933 МГц
|2133 МГц
|Шина
|1x 32 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 7.46 Гбит/сек
|До 17.1 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 10 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 546
|Да
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1, UFS 2.2
|Макс. разрешение дисплея
|1920 x 1200
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 21МП, 2x 13МП
|1x 108МП, 2x 16МП
|Запись видео
|1K при 60FPS
|2K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|2K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X9
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 13
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|-
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|-
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|4.1
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Июнь 2017 года
|Июнь 2021 года
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Номер модели
|SDM450
|MT6781
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 450
|Сайт MediaTek Helio G96
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