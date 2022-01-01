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Snapdragon 450 против Helio G96

Snapdragon 450
VS
Helio G96
Snapdragon 450
Helio G96

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 450 (с графикой Adreno 506) и MediaTek Helio G96 (Mali G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 450
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
Преимущества MediaTek Helio G96
  • Набирает существенно больше (в 3.3 раза) баллов в AnTuTu 9 – 331K vs 100K
  • В 2.3 раза выше пропускная способность памяти (17.1 против 7.46 Гбит/с)
  • Более новый - выпущен на 4 года позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 46%)
  • Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
  • На 14% выше частота процессора (2050 против 1800 МГц)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 450
vs
Helio G96

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 450
100055
Helio G96 +231%
331240
CPU 32360 91356
GPU 14012 79799
Memory 22396 59837
UX 30761 99762
Total score 100055 331240
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Snapdragon 450
150
Helio G96 +261%
541
Multi-Core Score
Snapdragon 450
956
Helio G96 +99%
1898
Image compression 66.4 Mpixels/s -
Face detection 8.97 images/s -
Speech recognition 18.6 words/s -
Machine learning 11.7 images/s -
Camera shooting 5.27 images/s -
HTML 5 1.26 Mnodes/s -
SQLite 317.5 Krows/s -

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability - 99%
Graphics test - 6 FPS
Score - 1095

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 72 FPS
[Low]
Call of Duty: Mobile - 42 FPS
[Medium]
Fortnite - 26 FPS
[Low]
Shadowgun Legends - 58 FPS
[Low]
World of Tanks Blitz - 66 FPS
[Medium]
Genshin Impact - 23 FPS
[Low]
Mobile Legends: Bang Bang - 51 FPS
[Ultra]
Смартфон - Xiaomi Poco M4 Pro
1080 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 450 и Helio G96

Центральный процессор

Архитектура 8x 1.8 ГГц – Cortex-A53 2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 1800 МГц 2050 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 14 нм 12 нм
Количество транзисторов 2 млрд. -
TDP 3 Вт -

Графический ускоритель

GPU Adreno 506 Mali G57 MC2
Архитектура Adreno 500 Valhall
Частота GPU 600-650 МГц 950 МГц
Вычислительных блоков 1 2
Шейдерных блоков 96 32
FLOPS 124 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11.1 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц 2133 МГц
Шина 1x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 7.46 Гбит/сек До 17.1 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 10 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 546 Да
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1, UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП, 2x 13МП 1x 108МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 60FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X9 -
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 13
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с -
Скорость загрузки До 150 Мбит/с -
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.1 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Июнь 2017 года Июнь 2021 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели SDM450 MT6781
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 450 Сайт MediaTek Helio G96

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