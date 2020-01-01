Snapdragon 450 против Helio P20
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 450 (с графикой Adreno 506) и MediaTek Helio P20 (Mali-T880 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
20
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
35
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
28
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 450
- Показывает в 3.6 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
- Более новый - выпущен на 1 год и 4 месяца позже
- Меньший размер транзистора (14 против 16 нанометров)
Преимущества MediaTek Helio P20
- На 72% выше пропускная способность памяти (12.8 против 7.46 Гбит/с)
- Выше частота графического ускорителя (на 38%)
- На 28% выше частота процессора (2300 против 1800 МГц
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
151
Helio P20 +13%
171
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 450 +11%
972
873
AnTuTu Benchmark 8
88067
н/д
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|8x 1.8 ГГц – Cortex-A53
|8x 2.3 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|1800 МГц
|2300 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|512 КБ
|Кэш L2
|-
|2 МБ
|Техпроцесс
|14 нм
|16 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|4 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 506
|Mali-T880 MP2
|Архитектура
|Adreno 500
|Midgard
|Частота GPU
|600-650 МГц
|900 МГц
|Ядер
|-
|2
|Количество ALU
|96
|-
|FLOPS
|124 Гфлопс
|34 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|11.1
|11.1
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR4X
|Частота памяти
|933 МГц
|1600 МГц
|Шина
|1x 32 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 7.46 Гбит/сек
|До 12.8 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 546
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|1920 x 1200
|1920 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 21МП, 2x 13МП
|1x 24МП
|Запись видео
|1K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X9
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 6
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 5 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|4.1
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Июнь 2017 года
|Февраль 2016 года
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Номер модели
|SDM450
|MT6757
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 450
|Сайт MediaTek Helio P20
Опрос
3 (37.5%)
5 (62.5%)
Всего проголосовало: 8
Сравнения с конкурентами
- Qualcomm Snapdragon 450 и Snapdragon 632
- Qualcomm Snapdragon 450 и HiSilicon Kirin 710
- Qualcomm Snapdragon 450 и Snapdragon 665
- Qualcomm Snapdragon 450 и Snapdragon 660
- Qualcomm Snapdragon 450 и MediaTek Helio P22
- MediaTek Helio P20 и Qualcomm Snapdragon 625
- MediaTek Helio P20 и Qualcomm Snapdragon 835
- MediaTek Helio P20 и Qualcomm Snapdragon 636
- MediaTek Helio P20 и Qualcomm Snapdragon 650
- MediaTek Helio P20 и Samsung Exynos 7880