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Snapdragon 450 против Helio P65

Snapdragon 450
VS
Helio P65
Snapdragon 450
Helio P65

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 450 (с графикой Adreno 506) и MediaTek Helio P65 (Arm Mali-G52 2EEMC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 450
  • Показывает в 2.2 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
Преимущества MediaTek Helio P65
  • Набирает существенно больше (в 2.1 раза) баллов в AnTuTu 8 – 181K vs 87K
  • На 80% выше пропускная способность памяти (13.41 против 7.46 Гбит/с)
  • Более новый - выпущен на 2 года позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 26%)
  • Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
  • На 11% выше частота процессора (2000 против 1800 МГц)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 450
vs
Helio P65

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 450
87460
Helio P65 +108%
181778
CPU 38553 64553
GPU 9140 29759
Memory 25705 31973
UX 12027 34654
Total score 87460 181778
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Snapdragon 450
148
Helio P65 +130%
341
Multi-Core Score
Snapdragon 450
951
Helio P65 +32%
1260
Image compression 66.4 Mpixels/s -
Face detection 8.97 images/s -
Speech recognition 18.6 words/s -
Machine learning 11.7 images/s -
Camera shooting 5.27 images/s -
HTML 5 1.26 Mnodes/s -
SQLite 317.5 Krows/s -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 450 и Helio P65

Центральный процессор

Архитектура 8x 1.8 ГГц – Cortex-A53 2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.7 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 1800 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 14 нм 12 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 5.5 млрд.
TDP 3 Вт -

Графический ускоритель

GPU Adreno 506 Arm Mali-G52 2EEMC2
Архитектура Adreno 500 Bifrost
Частота GPU 600-650 МГц 820 МГц
Вычислительных блоков 1 2
Шейдерных блоков 96 32
FLOPS 124 Гфлопс 56.4 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11.1 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4
Частота памяти 933 МГц 1800 МГц
Шина 1x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 7.46 Гбит/сек До 13.41 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 546 NeuroPilot
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП, 2x 13МП 1x 48МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 60FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X9 -
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 100 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Июнь 2017 года Июнь 2019 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели SDM450 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 450 Сайт MediaTek Helio P65

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Комментарии

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