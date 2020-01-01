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Snapdragon 450 против Helio P70

Snapdragon 450
Snapdragon 450
VS
Helio P70
Helio P70

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 450 (с графикой Adreno 506) и MediaTek Helio P70 (Mali-G72 MP3). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 450
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
Преимущества MediaTek Helio P70
  • Набирает существенно больше (в 2.2 раза) баллов в AnTuTu 8 – 192K vs 88K
  • Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Выше частота графического ускорителя (на 38%)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 4 месяца позже
  • На 17% выше частота процессора (2100 против 1800 МГц
  • Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.1)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 450
151
Helio P70 +98%
299
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 450
972
Helio P70 +44%
1395
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 450
88067
Helio P70 +118%
192309

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 450 и Helio P70

Центральный процессор

Архитектура 8x 1.8 ГГц – Cortex-A53 4x 2.1 ГГц – Cortex-A73
4x 2 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 1800 МГц 2100 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 14 нм 12 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 5.5 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 506 Mali-G72 MP3
Архитектура Adreno 500 Bifrost
Частота GPU 600-650 МГц 900 МГц
Ядер - 3
Количество ALU 96 -
FLOPS 124 Гфлопс 255 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11.1 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц 1800 МГц
Шина 1x 32 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 7.46 Гбит/сек -
Объем До 4 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 546 NeuroPilot
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200 2160 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП, 2x 13МП 1x 48МП, 2x 20МП
Запись видео 1K при 60FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X9 -
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.1 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Июнь 2017 года Октябрь 2018 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели SDM450 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 450 Сайт MediaTek Helio P70

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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