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Snapdragon 450 против Helio X20

Snapdragon 450
Snapdragon 450
VS
Helio X20
Helio X20

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 450 (Adreno 506) с его более старым соперником в лице 10-ядерного MediaTek Helio X20 (Mali-T880 MP4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 450
  • Более новый - выпущен на 2 года и 2 месяца позже
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
  • Меньший размер транзистора (14 против 20 нанометров)
  • Показывает на 2% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
Преимущества MediaTek Helio X20
  • На 72% выше пропускная способность памяти (12.8 против 7.46 Гбит/с)
  • Имеет на 2 ядра больше
  • На 17% выше частота процессора (2100 против 1800 МГц
  • Выше частота графического ускорителя (на 20%)
  • Более новая версия DirectX (11.2 vs 11.1)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 450
151
Helio X20 +75%
265
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 450 +20%
972
Helio X20
809
AnTuTu Benchmark 8

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 450 и Helio X20

Центральный процессор

Архитектура 8x 1.8 ГГц – Cortex-A53 2x 2.1 ГГц – Cortex-A72
4x 1.85 ГГц – Cortex-A53
4x 1.4 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 10
Частота 1800 МГц 2100 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 14 нм 20 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 3 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 506 Mali-T880 MP4
Архитектура Adreno 500 Midgard
Частота GPU 600-650 МГц 780 МГц
Ядер - 4
Количество ALU 96 -
FLOPS 124 Гфлопс 122 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 11.1 11.2

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 933 МГц
Шина 1x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 7.46 Гбит/сек До 12.8 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 546 Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200 2560 x 1600
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП, 2x 13МП 1x 25МП
Запись видео 1K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X9 -
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.1 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Июнь 2017 года Май 2015 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели SDM450 MT6797
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 450 Сайт MediaTek Helio X20

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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