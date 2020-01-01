Snapdragon 450 против MediaTek MT6739
Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 450 (Adreno 506) с его более новым соперником в лице 4-ядерного MediaTek MT6739 (PowerVR GE8100). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 450
- Показывает в 5.9 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Имеет на 4 ядра больше
- Меньший размер транзистора (14 против 28 нанометров)
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под MediaTek
- На 20% выше частота процессора (1800 против 1500 МГц
- На 17% выше пропускная способность памяти (7.46 против 6.4 Гбит/с)
- Выше частота графического ускорителя (на 14%)
- Более новая версия DirectX (11.1 vs 10)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
151
Geekbench 5 (многоядерный)
972
AnTuTu Benchmark 8
88067
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|8x 1.8 ГГц – Cortex-A53
|4x 1.5 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|4
|Частота
|1800 МГц
|1500 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|14 нм
|28 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|1 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 506
|PowerVR GE8100
|Архитектура
|Adreno 500
|Rogue
|Частота GPU
|600-650 МГц
|570 МГц
|Количество ALU
|96
|-
|FLOPS
|124 Гфлопс
|21 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|11.1
|10
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|667 МГц
|Шина
|1x 32 Бит
|1x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 7.46 Гбит/сек
|До 6.4 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 3 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 546
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|1920 x 1200
|1440 x 720
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 21МП, 2x 13МП
|1x 13МП, 2x 8МП
|Запись видео
|1K при 60FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X9
|MT6177M
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 5
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 50 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|4.1
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Июнь 2017 года
|Сентябрь 2017 года
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Номер модели
|SDM450
|MT6739
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 450
|Сайт MediaTek MT6739
Опрос
2 (66.7%)
1 (33.3%)
Всего проголосовало: 3
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