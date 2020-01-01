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Snapdragon 450 против MediaTek MT6750

Snapdragon 450
Snapdragon 450
VS
MediaTek MT6750
MediaTek MT6750

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 450 (с графикой Adreno 506) и MediaTek MT6750 (Mali-T860 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 450
  • Показывает в 5.2 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Меньший размер транзистора (14 против 28 нанометров)
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под MediaTek
  • Более новый - выпущен на 11 месяцев позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 25%)
  • На 20% выше частота процессора (1800 против 1500 МГц
  • На 8% выше пропускная способность памяти (7.46 против 6.9 Гбит/с)
  • Более новая версия DirectX (11.1 vs 11)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 450 и MediaTek MT6750

Центральный процессор

Архитектура 8x 1.8 ГГц – Cortex-A53 4x 1.5 ГГц – Cortex-A53
4x 1 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 1800 МГц 1500 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 14 нм 28 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 1 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 506 Mali-T860 MP2
Архитектура Adreno 500 Midgard
Частота GPU 600-650 МГц 520 МГц
Ядер - 2
Количество ALU 96 -
FLOPS 124 Гфлопс 24 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 11.1 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 667 МГц
Шина 1x 32 Бит 1x 32 Бит
Пропускная способность До 7.46 Гбит/сек До 6.9 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 546 Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200 1280 x 800
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП, 2x 13МП 1x 24МП
Запись видео 1K при 60FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X9 -
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 4.1 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Июнь 2017 года Август 2016 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели SDM450 MT6750
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 450 Сайт MediaTek MT6750

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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