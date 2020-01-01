Snapdragon 450 против MediaTek MT6750
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 450 (с графикой Adreno 506) и MediaTek MT6750 (Mali-T860 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 450
- Показывает в 5.2 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Меньший размер транзистора (14 против 28 нанометров)
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под MediaTek
- Более новый - выпущен на 11 месяцев позже
- Выше частота графического ускорителя (на 25%)
- На 20% выше частота процессора (1800 против 1500 МГц
- На 8% выше пропускная способность памяти (7.46 против 6.9 Гбит/с)
- Более новая версия DirectX (11.1 vs 11)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 450 +24%
151
122
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 450 +90%
972
512
AnTuTu Benchmark 8
88067
н/д
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|8x 1.8 ГГц – Cortex-A53
|4x 1.5 ГГц – Cortex-A53
4x 1 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|1800 МГц
|1500 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|14 нм
|28 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|1 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 506
|Mali-T860 MP2
|Архитектура
|Adreno 500
|Midgard
|Частота GPU
|600-650 МГц
|520 МГц
|Ядер
|-
|2
|Количество ALU
|96
|-
|FLOPS
|124 Гфлопс
|24 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|11.1
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|667 МГц
|Шина
|1x 32 Бит
|1x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 7.46 Гбит/сек
|До 6.9 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 546
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|1920 x 1200
|1280 x 800
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 21МП, 2x 13МП
|1x 24МП
|Запись видео
|1K при 60FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X9
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 6
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 50 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|4
|Bluetooth
|4.1
|4.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou
Общая информация
|Дата анонса
|Июнь 2017 года
|Август 2016 года
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Номер модели
|SDM450
|MT6750
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 450
|Сайт MediaTek MT6750
Опрос
4 (80%)
1 (20%)
Всего проголосовало: 5
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