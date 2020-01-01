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Snapdragon 450 против MediaTek MT6753

Snapdragon 450
Snapdragon 450
VS
MediaTek MT6753
MediaTek MT6753

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 450 (с графикой Adreno 506) и MediaTek MT6753 (Mali T720 MP3). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 450
  • Показывает в 3.4 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Более новый - выпущен на 2 года и 4 месяца позже
  • Меньший размер транзистора (14 против 28 нанометров)
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под MediaTek
  • На 38% выше частота процессора (1800 против 1300 МГц
  • Более новая версия DirectX (11.1 vs 11)
Преимущества MediaTek MT6753
  • Выше частота графического ускорителя (на 8%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 450 и MediaTek MT6753

Центральный процессор

Архитектура 8x 1.8 ГГц – Cortex-A53 8x 1.3 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 1800 МГц 1300 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 14 нм 28 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 1 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 506 Mali T720 MP3
Архитектура Adreno 500 Midgard
Частота GPU 600-650 МГц 700 МГц
Ядер - 3
Количество ALU 96 -
FLOPS 124 Гфлопс 36 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 11.1 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 800 МГц
Шина 1x 32 Бит 1x 32 Бит
Пропускная способность До 7.46 Гбит/сек -
Объем До 4 ГБ До 3 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 546 Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200 1920 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП, 2x 13МП 1x 16МП
Запись видео 1K при 60FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X9 -
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 5
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 150 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 4.1 4.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS

Общая информация

Дата анонса Июнь 2017 года Март 2015 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели SDM450 MT6753
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 450 Сайт MediaTek MT6753

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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