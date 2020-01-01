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Snapdragon 450 против Snapdragon 429

Snapdragon 450
Snapdragon 450
VS
Snapdragon 429
Snapdragon 429

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 450 (Adreno 506) с его более новым соперником в лице 4-ядерного Snapdragon 429 (Adreno 504). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 450
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Выше частота графического ускорителя (на 44%)
  • На 17% выше пропускная способность памяти (7.46 против 6.4 Гбит/с)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 429
  • Более новый - выпущен на 1 год позже
  • Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
  • На 8% выше частота процессора (1950 против 1800 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 450 и Snapdragon 429

Центральный процессор

Архитектура 8x 1.8 ГГц – Cortex-A53 4x 1.95 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 4
Частота 1800 МГц 1950 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 14 нм 12 нм
Количество транзисторов 2 млрд. -

Графический ускоритель

GPU Adreno 506 Adreno 504
Архитектура Adreno 500 Adreno 500
Частота GPU 600-650 МГц 450 МГц
Количество ALU 96 -
FLOPS 124 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11.1 11.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 933 МГц
Шина 1x 32 Бит 1x 32 Бит
Пропускная способность До 7.46 Гбит/сек До 6.4 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 546 Hexagon 536
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200 1600 x 900
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП, 2x 13МП 1x 16МП, 2x 8МП
Запись видео 1K при 60FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, AV1, VP8
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X9 X6
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 5
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 150 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 75 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Июнь 2017 года Июнь 2018 года
Класс Бюджетный Бюджетный
Номер модели SDM450 SDM429
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 450 Сайт Qualcomm Snapdragon 429

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1 (16.7%)
Всего проголосовало: 6

Сравнения с конкурентами

Комментарии

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