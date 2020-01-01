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Snapdragon 460 против Apple A9

Snapdragon 460
Snapdragon 460
VS
Apple A9
Apple A9

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 460 (Adreno 610) с его более старым соперником в лице 2-ядерного Apple A9 (PowerVR Series 7XT GT7600). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 460
  • Имеет на 6 ядер больше
  • Более новый - выпущен на 4 года и 5 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (11 против 14 нанометров)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Apple A9
  • На 7% выше пропускная способность памяти (14.9 против 13.91 Гбит/с)
  • Набирает больше (на 14%) баллов в AnTuTu 8 – 170K vs 149K

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 460
255
Apple A9 +113%
544
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 460 +25%
1258
Apple A9
1009
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 460
149818
Apple A9 +14%
170666

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 460 и Apple A9

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.8 ГГц – Kryo 240 Gold
4x 1.6 ГГц – Kryo 240 Silver		 2x 1.85 ГГц – Twister
Количество ядер 8 2
Частота 1800 МГц 1850 МГц
Набор инструкций ARMv8.3-A ARMv8-A
Кэш L2 - 3 МБ
Кэш L3 - 8 МБ
Техпроцесс 11 нм 14 нм
Количество транзисторов - 2 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 610 PowerVR Series 7XT GT7600
Архитектура Adreno 600 Rogue
Частота GPU - 650 МГц
Ядер - 6
Количество ALU 128 192
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц 1333 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 13.91 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 683 Нет
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 1920 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 1x 32МП, 2x 12МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X11 Qualcomm MDM9635M
Поддержка 4G LTE Cat. 13 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 390 Мбит/с До 450 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 5.1 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Январь 2020 года Сентябрь 2015 года
Класс Бюджетный Флагман
Номер модели SM4250-AA -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 460 -

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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