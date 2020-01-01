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Snapdragon 460 против Kirin 650

Snapdragon 460
Snapdragon 460
VS
Kirin 650
Kirin 650

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 460 (с графикой Adreno 610) и HiSilicon Kirin 650 (Mali-T830 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 460
  • Показывает в 6.8 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Более новый - выпущен на 4 года и 1 месяц позже
  • Набирает существенно больше (в 2.2 раза) баллов в AnTuTu 8 – 147K vs 65K
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
  • Меньший размер транзистора (11 против 16 нанометров)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 650
  • Выше частота графического ускорителя (на 50%)
  • На 11% выше частота процессора (2000 против 1800 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 460 +51%
255
Kirin 650
169
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 460 +57%
1274
Kirin 650
812
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 460 +124%
147298
Kirin 650
65792

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 460 и Kirin 650

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.8 ГГц – Kryo 240 Gold
4x 1.8 ГГц – Kryo 240 Silver		 4x 2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 1800 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.3-A ARMv8-A
Техпроцесс 11 нм 16 нм
Количество транзисторов - 4 млрд.
TDP 3 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 610 Mali-T830 MP2
Архитектура Adreno 600 Midgard
Частота GPU 600 МГц 900 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 256 32
FLOPS 273 Гфлопс 40 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1866 МГц 933 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 13.91 Гбит/сек -
Объем До 8 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 683 Нет
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 1x 21МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X11 -
Поддержка 4G LTE Cat. 13 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 390 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 6 4
Bluetooth 5.1 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS

Общая информация

Дата анонса Январь 2020 года Январь 2016 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели SM4250-AA -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 460 -

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Комментарии

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