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Snapdragon 460 против Kirin 810

Snapdragon 460
Snapdragon 460
VS
Kirin 810
Kirin 810

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 460 (с графикой Adreno 610) и HiSilicon Kirin 810 (Mali-G52 MP6). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 460
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
  • Более новый - выпущен на 7 месяцев позже
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 810
  • Набирает существенно больше (в 2.2 раза) баллов в AnTuTu 8 – 317K vs 145K
  • Показывает в 2 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Меньший размер транзистора (7 против 11 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 37%)
  • На 22% выше частота процессора (2200 против 1800 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 460
255
Kirin 810 +139%
610
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 460
1245
Kirin 810 +61%
2004
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 460
145540
Kirin 810 +118%
317731

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 460 и Kirin 810

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.8 ГГц – Kryo 240 Gold
4x 1.8 ГГц – Kryo 240 Silver		 2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 1.9 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 1800 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8.3-A ARMv8.2-A
Кэш L1 - 256 КБ
Кэш L2 - 1 МБ
Техпроцесс 11 нм 7 нм
Количество транзисторов - 6.9 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 610 Mali-G52 MP6
Архитектура Adreno 600 Rogue
Частота GPU 600 МГц 820 МГц
Ядер - 6
Количество ALU 256 -
FLOPS 273 Гфлопс 551 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 13.91 Гбит/сек -
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 683 Да
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 1x 48МП, 2x 20МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X11 -
Поддержка 4G LTE Cat. 13 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 390 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Январь 2020 года Июнь 2019 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели SM4250-AA -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 460 -

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Комментарии

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