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Snapdragon 460 против Kirin 970

Snapdragon 460
Snapdragon 460
VS
Kirin 970
Kirin 970

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 460 (с графикой Adreno 610) и HiSilicon Kirin 970 (Mali G72 MP12). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 460
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
  • Более новый - выпущен на 2 года и 5 месяцев позже
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 970
  • В 2.1 раза выше пропускная способность памяти (29 против 13.91 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (на 57%) баллов в AnTuTu 8 – 235K vs 149K
  • На 31% выше частота процессора (2360 против 1800 МГц
  • Меньший размер транзистора (10 против 11 нанометров)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 460
255
Kirin 970 +54%
392
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 460
1258
Kirin 970 +11%
1392
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 460
149818
Kirin 970 +57%
235052

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 460 и Kirin 970

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.8 ГГц – Kryo 240 Gold
4x 1.6 ГГц – Kryo 240 Silver		 4x 2.36 ГГц – Cortex A73
4x 1.84 ГГц – Cortex A53
Количество ядер 8 8
Частота 1800 МГц 2360 МГц
Набор инструкций ARMv8.3-A ARMv8-A
Кэш L1 - 512 КБ
Кэш L2 - 2 МБ
Техпроцесс 11 нм 10 нм
Количество транзисторов - 5.5 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 610 Mali G72 MP12
Архитектура Adreno 600 Bifrost
Частота GPU - 746 МГц
Ядер - 12
Количество ALU 128 -
FLOPS - 347 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц 1833 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 13.91 Гбит/сек До 29 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 683 Да
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 1x 48МП, 2x 20МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9, VC-1
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV 32 bit@384 kHz, HD-audio

Связь и сети

Модем X11 -
Поддержка 4G LTE Cat. 13 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 390 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.1 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Январь 2020 года Сентябрь 2017 года
Класс Бюджетный Флагман
Номер модели SM4250-AA -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 460 Сайт HiSilicon Kirin 970

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Комментарии

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