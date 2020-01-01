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Snapdragon 460 против Helio G95

Snapdragon 460
Snapdragon 460
VS
Helio G95
Helio G95

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 460 (с графикой Adreno 610) и MediaTek Helio G95 (Mali-G76 3EEMC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 460
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
  • Показывает на 39% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Меньший размер транзистора (11 против 12 нанометров)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Helio G95
  • Набирает существенно больше (в 2 раза) баллов в AnTuTu 8 – 300K vs 147K
  • Выше частота графического ускорителя (на 50%)
  • Более новый - выпущен на 8 месяцев позже
  • На 14% выше частота процессора (2050 против 1800 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 460
255
Helio G95 +102%
516
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 460
1274
Helio G95 +26%
1608
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 460
147298
Helio G95 +104%
300142

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 460 и Helio G95

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.8 ГГц – Kryo 240 Gold
4x 1.8 ГГц – Kryo 240 Silver		 2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 1800 МГц 2050 МГц
Набор инструкций ARMv8.3-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 11 нм 12 нм
TDP 3 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 610 Mali-G76 3EEMC4
Архитектура Adreno 600 Bifrost
Частота GPU 600 МГц 900 МГц
Вычислительных блоков 2 4
Шейдерных блоков 256 64
FLOPS 273 Гфлопс 195.8 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 13.91 Гбит/сек -
Объем До 8 ГБ До 10 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 683 Da Vinci
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 1x 64МП, 2x 24МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X11 -
Поддержка 4G LTE Cat. 13 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 390 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Январь 2020 года Сентябрь 2020 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели SM4250-AA -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 460 Сайт MediaTek Helio G95

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Комментарии

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