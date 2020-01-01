Главная > Сравнение мобильных процессоров > Snapdragon 460 vs Helio P70 – что лучше?

Snapdragon 460 против Helio P70

Snapdragon 460
Snapdragon 460
VS
Helio P70
Helio P70

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 460 (с графикой Adreno 610) и MediaTek Helio P70 (Mali-G72 MP3). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 460
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
  • Более новый - выпущен на 1 год и 3 месяца позже
  • Меньший размер транзистора (11 против 12 нанометров)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Helio P70
  • Набирает больше (на 28%) баллов в AnTuTu 8 – 192K vs 149K
  • На 17% выше частота процессора (2100 против 1800 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 460
255
Helio P70 +17%
299
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 460
1258
Helio P70 +11%
1395
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 460
149818
Helio P70 +28%
192309

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 460 и Helio P70

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.8 ГГц – Kryo 240 Gold
4x 1.6 ГГц – Kryo 240 Silver		 4x 2.1 ГГц – Cortex-A73
4x 2 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 1800 МГц 2100 МГц
Набор инструкций ARMv8.3-A ARMv8-A
Техпроцесс 11 нм 12 нм
Количество транзисторов - 5.5 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 610 Mali-G72 MP3
Архитектура Adreno 600 Bifrost
Частота GPU - 900 МГц
Ядер - 3
Количество ALU 128 -
FLOPS - 255 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1800 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 13.91 Гбит/сек -
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 683 NeuroPilot
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2160 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 1x 48МП, 2x 20МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X11 -
Поддержка 4G LTE Cat. 13 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 390 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.1 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Январь 2020 года Октябрь 2018 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели SM4250-AA -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 460 Сайт MediaTek Helio P70

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
3 (75%)
1 (25%)
Всего проголосовало: 4

Сравнения с конкурентами

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Helio P70 с Snapdragon 460, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях