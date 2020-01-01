Snapdragon 460 против Helio P90
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 460 (с графикой Adreno 610) и MediaTek Helio P90 (PowerVR GM9446). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
36
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
27
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
52
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
38
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 460
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
- Более новый - выпущен на 1 год и 2 месяца позже
- Меньший размер транзистора (11 против 12 нанометров)
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Helio P90
- Набирает существенно больше (на 47%) баллов в AnTuTu 8 – 220K vs 149K
- На 22% выше частота процессора (2200 против 1800 МГц
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
255
Helio P90 +56%
398
Geekbench 5 (многоядерный)
1258
Helio P90 +19%
1503
AnTuTu Benchmark 8
149818
Helio P90 +47%
220657
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 1.8 ГГц – Kryo 240 Gold
4x 1.6 ГГц – Kryo 240 Silver
|2x 2.2 ГГц – Cortex A75
6x 2 ГГц – Cortex A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|1800 МГц
|2200 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.3-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L2
|-
|1 МБ
|Техпроцесс
|11 нм
|12 нм
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 610
|PowerVR GM9446
|Архитектура
|Adreno 600
|PowerVR Rogue
|Частота GPU
|-
|970 МГц
|Ядер
|-
|3
|Количество ALU
|128
|-
|FLOPS
|-
|124 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|1866 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 13.91 Гбит/сек
|До 13.91 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 683
|APU 2.0
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 48МП, 2x 16МП
|1x 64МП, 2x 24МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X11
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 13
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 390 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.1
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Январь 2020 года
|Ноябрь 2018 года
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Номер модели
|SM4250-AA
|MT6779
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 460
|Сайт MediaTek Helio P90
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