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Snapdragon 460 против Helio P90

Snapdragon 460
Snapdragon 460
VS
Helio P90
Helio P90

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 460 (с графикой Adreno 610) и MediaTek Helio P90 (PowerVR GM9446). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 460
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
  • Более новый - выпущен на 1 год и 2 месяца позже
  • Меньший размер транзистора (11 против 12 нанометров)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Helio P90
  • Набирает существенно больше (на 47%) баллов в AnTuTu 8 – 220K vs 149K
  • На 22% выше частота процессора (2200 против 1800 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 460
255
Helio P90 +56%
398
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 460
1258
Helio P90 +19%
1503
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 460
149818
Helio P90 +47%
220657

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 460 и Helio P90

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.8 ГГц – Kryo 240 Gold
4x 1.6 ГГц – Kryo 240 Silver		 2x 2.2 ГГц – Cortex A75
6x 2 ГГц – Cortex A55
Количество ядер 8 8
Частота 1800 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8.3-A ARMv8.2-A
Кэш L2 - 1 МБ
Техпроцесс 11 нм 12 нм

Графический ускоритель

GPU Adreno 610 PowerVR GM9446
Архитектура Adreno 600 PowerVR Rogue
Частота GPU - 970 МГц
Ядер - 3
Количество ALU 128 -
FLOPS - 124 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 13.91 Гбит/сек До 13.91 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 683 APU 2.0
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 1x 64МП, 2x 24МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X11 -
Поддержка 4G LTE Cat. 13 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 390 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Galileo

Общая информация

Дата анонса Январь 2020 года Ноябрь 2018 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели SM4250-AA MT6779
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 460 Сайт MediaTek Helio P90

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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