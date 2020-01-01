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Snapdragon 460 против Snapdragon 439

Snapdragon 460
Snapdragon 460
VS
Snapdragon 439
Snapdragon 439

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 460 (с графикой Adreno 610) и Snapdragon 439 (Adreno 505). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 460
  • В 2.2 раза выше пропускная способность памяти (13.91 против 6.4 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (на 69%) баллов в AnTuTu 8 – 149K vs 88K
  • Более новый - выпущен на 1 год и 7 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (11 против 12 нанометров)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.1)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 439
  • На 11% выше частота процессора (2000 против 1800 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 460 +69%
149818
Snapdragon 439
88825

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 460 и Snapdragon 439

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.8 ГГц – Kryo 240 Gold
4x 1.6 ГГц – Kryo 240 Silver		 4x 2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.45 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 1800 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.3-A ARMv8-A
Техпроцесс 11 нм 12 нм
Количество транзисторов - 5.5 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 610 Adreno 505
Архитектура Adreno 600 Adreno 500
Частота GPU - 450 МГц
Количество ALU 128 96
FLOPS - 48 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 11.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1866 МГц 800 МГц
Шина 2x 16 Бит 1x 32 Бит
Пропускная способность До 13.91 Гбит/сек До 6.4 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 5 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 683 Hexagon 536
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 1x 21МП, 2x 8МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X11 X6
Поддержка 4G LTE Cat. 13 LTE Cat. 5
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 390 Мбит/с До 150 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 75 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Январь 2020 года Июнь 2018 года
Класс Бюджетный Бюджетный
Номер модели SM4250-AA SDM439
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 460 Сайт Qualcomm Snapdragon 439

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94 (77.7%)
27 (22.3%)
Всего проголосовало: 121

Сравнения с конкурентами

Комментарии

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