Snapdragon 460 против Snapdragon 439
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 460 (с графикой Adreno 610) и Snapdragon 439 (Adreno 505). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 460
- В 2.2 раза выше пропускная способность памяти (13.91 против 6.4 Гбит/с)
- Набирает существенно больше (на 69%) баллов в AnTuTu 8 – 149K vs 88K
- Более новый - выпущен на 1 год и 7 месяцев позже
- Меньший размер транзистора (11 против 12 нанометров)
- Более новая версия DirectX (12 vs 11.1)
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 439
- На 11% выше частота процессора (2000 против 1800 МГц
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 460 +44%
255
177
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 460 +55%
1258
810
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 460 +69%
149818
88825
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 1.8 ГГц – Kryo 240 Gold
4x 1.6 ГГц – Kryo 240 Silver
|4x 2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.45 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|1800 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.3-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|11 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|-
|5.5 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 610
|Adreno 505
|Архитектура
|Adreno 600
|Adreno 500
|Частота GPU
|-
|450 МГц
|Количество ALU
|128
|96
|FLOPS
|-
|48 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|11.1
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR3
|Частота памяти
|1866 МГц
|800 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|1x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 13.91 Гбит/сек
|До 6.4 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 5 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 683
|Hexagon 536
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|1920 x 1200
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 48МП, 2x 16МП
|1x 21МП, 2x 8МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP8
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X11
|X6
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 13
|LTE Cat. 5
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 390 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 75 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.1
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Январь 2020 года
|Июнь 2018 года
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Номер модели
|SM4250-AA
|SDM439
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 460
|Сайт Qualcomm Snapdragon 439
Опрос
94 (77.7%)
27 (22.3%)
Всего проголосовало: 121
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