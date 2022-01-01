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Snapdragon 480 Plus против Dimensity 810

Snapdragon 480 Plus
VS
Dimensity 810
Snapdragon 480 Plus
Dimensity 810

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 480 Plus (с графикой Adreno 619) и MediaTek Dimensity 810 (Mali-G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 480 Plus
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Dimensity
Преимущества MediaTek Dimensity 810
  • Меньший размер транзистора (6 против 8 нанометров)
  • На 9% выше частота процессора (2400 против 2200 МГц)
  • Набирает больше (на 13%) баллов в AnTuTu 9 – 389K vs 344K

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 480 Plus
vs
Dimensity 810

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 480 Plus
344754
Dimensity 810 +13%
389622
CPU 104396 114509
GPU 84968 89255
Memory 62467 77131
UX 95340 112028
Total score 344754 389622
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability - 99%
Graphics test 5 FPS 7 FPS
Score 977 1228

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 77 FPS
[Low]
Call of Duty: Mobile - 42 FPS
[High]
Fortnite - 26 FPS
[Low]
Shadowgun Legends - 74 FPS
[Low]
World of Tanks Blitz - 56 FPS
[Ultra]
Genshin Impact - 37 FPS
[Low]
Mobile Legends: Bang Bang - 59 FPS
[Ultra]
Смартфон - Xiaomi Poco M4 Pro 5G
1080 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 480 Plus и Dimensity 810

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Kryo 460 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 460 Silver (Cortex-A55)		 2x 2.4 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2400 МГц
Набор инструкций - ARMv8.2-A
Кэш L1 - 512 КБ
Кэш L2 - 1 МБ
Кэш L3 - 2 МБ
Техпроцесс 8 нм 6 нм
Количество транзисторов - 12 млрд.
TDP 3 Вт 8 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 619 Mali-G57 MC2
Архитектура Adreno 600 Valhall
Частота GPU 825 МГц 850 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 128 32
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 17 Гбит/сек До 17.07 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 686 Да
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.2 UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 25МП 1x 64МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 60FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Модем Snapdragon X51 -
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 800 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 210 Мбит/с До 200 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.2 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2021 года Август 2021 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели SM4350-AC MT6833V
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 480 Plus Сайт MediaTek Dimensity 810

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