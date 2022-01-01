Snapdragon 480 Plus против Dimensity 810
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 480 Plus (с графикой Adreno 619) и MediaTek Dimensity 810 (Mali-G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 480 Plus
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Dimensity
Преимущества MediaTek Dimensity 810
- Меньший размер транзистора (6 против 8 нанометров)
- На 9% выше частота процессора (2400 против 2200 МГц)
- Набирает больше (на 13%) баллов в AnTuTu 9 – 389K vs 344K
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|104396
|114509
|GPU
|84968
|89255
|Memory
|62467
|77131
|UX
|95340
|112028
|Total score
|344754
|389622
GeekBench 5
Single-Core Score
Dimensity 810 +16%
623
Multi-Core Score
1651
Dimensity 810 +15%
1902
3DMark
|Stability
|-
|99%
|Graphics test
|5 FPS
|7 FPS
|Score
|977
|1228
Игры
|PUBG Mobile
|-
|77 FPS
[Low]
|Call of Duty: Mobile
|-
|42 FPS
[High]
|Fortnite
|-
|26 FPS
[Low]
|Shadowgun Legends
|-
|74 FPS
[Low]
|World of Tanks Blitz
|-
|56 FPS
[Ultra]
|Genshin Impact
|-
|37 FPS
[Low]
|Mobile Legends: Bang Bang
|-
|59 FPS
[Ultra]
|Смартфон
|-
|Xiaomi Poco M4 Pro 5G
1080 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 480 Plus и Dimensity 810
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.2 ГГц – Kryo 460 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 460 Silver (Cortex-A55)
|2x 2.4 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2200 МГц
|2400 МГц
|Набор инструкций
|-
|ARMv8.2-A
|Кэш L1
|-
|512 КБ
|Кэш L2
|-
|1 МБ
|Кэш L3
|-
|2 МБ
|Техпроцесс
|8 нм
|6 нм
|Количество транзисторов
|-
|12 млрд.
|TDP
|3 Вт
|8 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 619
|Mali-G57 MC2
|Архитектура
|Adreno 600
|Valhall
|Частота GPU
|825 МГц
|850 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|2
|Шейдерных блоков
|128
|32
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 17 Гбит/сек
|До 17.07 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 686
|Да
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.2
|UFS 2.2
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 64МП, 2x 25МП
|1x 64МП, 2x 16МП
|Запись видео
|1K при 60FPS
|2K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|2K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
Связь и сети
|Модем
|Snapdragon X51
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 800 Мбит/с
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 210 Мбит/с
|До 200 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.2
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Октябрь 2021 года
|Август 2021 года
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Номер модели
|SM4350-AC
|MT6833V
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 480 Plus
|Сайт MediaTek Dimensity 810
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