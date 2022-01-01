Snapdragon 480 Plus против Dimensity 810 VS Snapdragon 480 Plus Dimensity 810 Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 480 Plus (с графикой Adreno 619) и MediaTek Dimensity 810 (Mali-G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.

Основные отличия Список главных плюсов каждого из процессоров Преимущества Qualcomm Snapdragon 480 Plus Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Dimensity Преимущества MediaTek Dimensity 810 Меньший размер транзистора (6 против 8 нанометров)

На 9% выше частота процессора (2400 против 2200 МГц)

Набирает больше (на 13%) баллов в AnTuTu 9 – 389K vs 344K

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Snapdragon 480 Plus 344754 Dimensity 810 +13% 389622 CPU 104396 114509 GPU 84968 89255 Memory 62467 77131 UX 95340 112028 Total score 344754 389622

3DMark Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal). 3DMark Wild Life Performance Snapdragon 480 Plus 977 Dimensity 810 +26% 1228 Stability - 99% Graphics test 5 FPS 7 FPS Score 977 1228

Игры Средний FPS и настройки графики в мобильных играх PUBG Mobile - 77 FPS

[Low] Call of Duty: Mobile - 42 FPS

[High] Fortnite - 26 FPS

[Low] Shadowgun Legends - 74 FPS

[Low] World of Tanks Blitz - 56 FPS

[Ultra] Genshin Impact - 37 FPS

[Low] Mobile Legends: Bang Bang - 59 FPS

[Ultra] Смартфон - Xiaomi Poco M4 Pro 5G

1080 x 2400 FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 480 Plus и Dimensity 810

Центральный процессор Архитектура 2x 2.2 ГГц – Kryo 460 Gold (Cortex-A76)

6x 1.8 ГГц – Kryo 460 Silver (Cortex-A55) 2x 2.4 ГГц – Cortex-A76

6x 2 ГГц – Cortex-A55 Количество ядер 8 8 Частота 2200 МГц 2400 МГц Набор инструкций - ARMv8.2-A Кэш L1 - 512 КБ Кэш L2 - 1 МБ Кэш L3 - 2 МБ Техпроцесс 8 нм 6 нм Количество транзисторов - 12 млрд. TDP 3 Вт 8 Вт

Графический ускоритель GPU Adreno 619 Mali-G57 MC2 Архитектура Adreno 600 Valhall Частота GPU 825 МГц 850 МГц Вычислительных блоков 2 2 Шейдерных блоков 128 32 Версия Vulcan 1.1 1.1 Версия OpenCL 2.0 2.0 Версия DirectX 12 12

Оперативная память Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит Пропускная способность До 17 Гбит/сек До 17.07 Гбит/сек Объем До 8 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор Hexagon 686 Да Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.2 UFS 2.2 Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080 Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 25МП 1x 64МП, 2x 16МП Запись видео 1K при 60FPS 2K при 30FPS Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 2K при 30FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9 Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети Модем Snapdragon X51 - Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 18 Поддержка 5G Да Да Скорость скачивания До 800 Мбит/с До 1200 Мбит/с Скорость загрузки До 210 Мбит/с До 200 Мбит/с Wi-Fi 5 5 Bluetooth 5.2 5.1 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация Дата анонса Октябрь 2021 года Август 2021 года Класс Бюджетный Средний класс Номер модели SM4350-AC MT6833V Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 480 Plus Сайт MediaTek Dimensity 810