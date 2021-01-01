Snapdragon 480 против A12 Bionic
Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 480 (Adreno 619) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A12 Bionic (Apple A12 Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
63
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
65
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
75
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
68
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 480
- Более новый - выпущен на 2 года и 4 месяца позже
- Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A12 Bionic
- В 2 раза выше пропускная способность памяти (34.1 против 17 Гбит/с)
- Набирает существенно больше (на 64%) баллов в AnTuTu 8 – 401K vs 244K
- На 25% выше частота процессора (2490 против 2000 МГц
- Меньший размер транзистора (7 против 8 нанометров)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|-
|129259
|GPU
|-
|148052
|Memory
|-
|56934
|UX
|-
|63018
|Total score
|244695
|401039
GeekBench 5
Single-Core Score
1136
Multi-Core Score
2930
|Image compression
|-
|131.35 Mpixels/s
|Face detection
|-
|17.45 images/s
|Speech recognition
|-
|70.4 words/s
|Machine learning
|-
|58.9 images/s
|Camera shooting
|-
|17.75 images/s
|HTML 5
|-
|3.17 Mnodes/s
|SQLite
|-
|670.45 Krows/s
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 480 и A12 Bionic
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2 ГГц – Kryo 460 Gold
6x 1.8 ГГц – Kryo 460 Silver
|2x 2.49 ГГц – Vortex
4x 1.6 ГГц – Tempest
|Количество ядер
|8
|6
|Частота
|2000 МГц
|2490 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.3-A
|ARMv8.3-A
|Кэш L1
|-
|128 КБ
|Кэш L2
|-
|8 МБ
|Техпроцесс
|8 нм
|7 нм
|Количество транзисторов
|-
|6.9 млрд.
|TDP
|-
|6 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 619
|Apple A12 Bionic GPU
|Архитектура
|Adreno 600
|-
|Вычислительных блоков
|-
|4
|FLOPS
|-
|560 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|1x 64 Бит
|Пропускная способность
|До 17 Гбит/сек
|До 34.1 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 12 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 686
|Да
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2688 x 1242
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 64МП, 2x 25МП
|2x 12МП
|Запись видео
|1K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, Motion JPEG
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|Protected AAC, AAC‑LC, Apple Lossless, HE‑AAC, Linear PCM, AAX и AAX+, HE‑AAC v2, MP3
Связь и сети
|Модем
|X51
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 15
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|До 800 Мбит/с
|До 1000 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 210 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.1
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Январь 2021 года
|Сентябрь 2018 года
|Класс
|Бюджетный
|Флагман
|Номер модели
|SM4350
|-
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 480
|-
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