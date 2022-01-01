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Snapdragon 480 против A14 Bionic

Snapdragon 480
VS
A14 Bionic
Snapdragon 480
A14 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 480 (Adreno 619) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A14 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 480
  • Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A14 Bionic
  • В 2.5 раза выше пропускная способность памяти (42.7 против 17 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (в 2.5 раза) баллов в AnTuTu 9 – 724K vs 288K
  • На 55% выше частота процессора (3100 против 2000 МГц)
  • Меньший размер транзистора (5 против 8 нанометров)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 480
vs
A14 Bionic

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 480
288515
A14 Bionic +151%
724750
CPU 95287 185695
GPU 64267 285023
Memory 50963 118389
UX 75511 131689
Total score 288515 724750
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Snapdragon 480
516
A14 Bionic +211%
1606
Multi-Core Score
Snapdragon 480
1674
A14 Bionic +147%
4136
Image compression 106.3 Mpixels/s 174.85 Mpixels/s
Face detection 12.6 images/s 33.7 images/s
Speech recognition 29.85 words/s 95.65 words/s
Machine learning 27.35 images/s 95.8 images/s
Camera shooting 15.6 images/s 38.45 images/s
HTML 5 1.7 Mnodes/s 4.59 Mnodes/s
SQLite 550.4 Krows/s 1060 Krows/s

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Snapdragon 480
986
A14 Bionic +672%
7612
Stability - 77%
Graphics test 5 FPS 45 FPS
Score 986 7612

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 480 и A14 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Kryo 460 Gold
6x 1.8 ГГц – Kryo 460 Silver		 2x 3.1 ГГц – Firestorm
4x 1.8 ГГц – Icestorm
Количество ядер 8 6
Частота 2000 МГц 3100 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.5-A
Кэш L2 - 8 МБ
Техпроцесс 8 нм 5 нм
Количество транзисторов - 11.8 млрд.
TDP 3 Вт 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 619 Apple GPU
Архитектура Adreno 600 -
Частота GPU 825 МГц -
Вычислительных блоков 2 4
Шейдерных блоков 128 -
FLOPS 468 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 -
Версия OpenCL 2.0 -
Версия DirectX 12 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц -
Шина 2x 16 Бит -
Пропускная способность До 17 Гбит/сек До 42.7 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 686 Neural Engine
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.2 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2732 x 2048
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 25МП -
Запись видео 1K при 60FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Модем X51 -
Поддержка 4G LTE Cat. 15 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 800 Мбит/с -
Скорость загрузки До 210 Мбит/с -
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Январь 2021 года Сентябрь 2020 года
Класс Бюджетный Флагман
Номер модели SM4350 APL1W01
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 480 -

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