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Snapdragon 480 против A15 Bionic

Snapdragon 480
VS
A15 Bionic
Snapdragon 480
A15 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 480 (Adreno 619) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A15 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 480
  • Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A15 Bionic
  • Набирает существенно больше (в 2.8 раза) баллов в AnTuTu 9 – 800K vs 288K
  • В 2.5 раза выше пропускная способность памяти (42.7 против 17 Гбит/с)
  • На 61% выше частота процессора (3223 против 2000 МГц)
  • Меньший размер транзистора (5 против 8 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 45%)
  • Более новый - выпущен на 8 месяцев позже
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 480
vs
A15 Bionic

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 480
288515
A15 Bionic +177%
800353
CPU 95287 216602
GPU 64267 336667
Memory 50963 112950
UX 75511 131916
Total score 288515 800353
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Snapdragon 480
516
A15 Bionic +238%
1746
Multi-Core Score
Snapdragon 480
1674
A15 Bionic +182%
4723
Image compression 106.3 Mpixels/s -
Face detection 12.6 images/s -
Speech recognition 29.85 words/s -
Machine learning 27.35 images/s -
Camera shooting 15.6 images/s -
HTML 5 1.7 Mnodes/s -
SQLite 550.4 Krows/s -

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Snapdragon 480
986
A15 Bionic +866%
9524
Stability - 82%
Graphics test 5 FPS 57 FPS
Score 986 9524

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 480 и A15 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Kryo 460 Gold
6x 1.8 ГГц – Kryo 460 Silver		 2x 3.223 ГГц – Avalanche
4x 1.82 ГГц – Blizzard
Количество ядер 8 6
Частота 2000 МГц 3223 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.5-A
Кэш L2 - 8 МБ
Техпроцесс 8 нм 5 нм
Количество транзисторов - 15 млрд.
TDP 3 Вт 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 619 Apple GPU
Архитектура Adreno 600 -
Частота GPU 825 МГц 1200 МГц
Вычислительных блоков 2 5
Шейдерных блоков 128 640
FLOPS 468 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 -
Версия OpenCL 2.0 -
Версия DirectX 12 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 4266 МГц
Шина 2x 16 Бит -
Пропускная способность До 17 Гбит/сек До 42.7 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 686 Neural Engine
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.2 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 -
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 25МП -
Запись видео 1K при 60FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Модем X51 -
Поддержка 4G LTE Cat. 15 LTE Cat. 24
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 800 Мбит/с -
Скорость загрузки До 210 Мбит/с -
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Январь 2021 года Сентябрь 2021 года
Класс Бюджетный Флагман
Номер модели SM4350 APL1W07
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 480 -

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