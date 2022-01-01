Snapdragon 480 против A15 Bionic
Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 480 (Adreno 619) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A15 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
99
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
97
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
96
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
98
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 480
- Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A15 Bionic
- Набирает существенно больше (в 2.8 раза) баллов в AnTuTu 9 – 800K vs 288K
- В 2.5 раза выше пропускная способность памяти (42.7 против 17 Гбит/с)
- На 61% выше частота процессора (3223 против 2000 МГц)
- Меньший размер транзистора (5 против 8 нанометров)
- Выше частота графического ускорителя (на 45%)
- Более новый - выпущен на 8 месяцев позже
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|95287
|216602
|GPU
|64267
|336667
|Memory
|50963
|112950
|UX
|75511
|131916
|Total score
|288515
|800353
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
GeekBench 5
Single-Core Score
516
A15 Bionic +238%
1746
Multi-Core Score
1674
A15 Bionic +182%
4723
|Image compression
|106.3 Mpixels/s
|-
|Face detection
|12.6 images/s
|-
|Speech recognition
|29.85 words/s
|-
|Machine learning
|27.35 images/s
|-
|Camera shooting
|15.6 images/s
|-
|HTML 5
|1.7 Mnodes/s
|-
|SQLite
|550.4 Krows/s
|-
3DMark
|Stability
|-
|82%
|Graphics test
|5 FPS
|57 FPS
|Score
|986
|9524
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 480 и A15 Bionic
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2 ГГц – Kryo 460 Gold
6x 1.8 ГГц – Kryo 460 Silver
|2x 3.223 ГГц – Avalanche
4x 1.82 ГГц – Blizzard
|Количество ядер
|8
|6
|Частота
|2000 МГц
|3223 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8.5-A
|Кэш L2
|-
|8 МБ
|Техпроцесс
|8 нм
|5 нм
|Количество транзисторов
|-
|15 млрд.
|TDP
|3 Вт
|6 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 619
|Apple GPU
|Архитектура
|Adreno 600
|-
|Частота GPU
|825 МГц
|1200 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|5
|Шейдерных блоков
|128
|640
|FLOPS
|468 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|-
|Версия OpenCL
|2.0
|-
|Версия DirectX
|12
|-
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|4266 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|-
|Пропускная способность
|До 17 Гбит/сек
|До 42.7 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 686
|Neural Engine
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.2
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|-
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 64МП, 2x 25МП
|-
|Запись видео
|1K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, Motion JPEG
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+
Связь и сети
|Модем
|X51
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 15
|LTE Cat. 24
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 800 Мбит/с
|-
|Скорость загрузки
|До 210 Мбит/с
|-
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.1
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Общая информация
|Дата анонса
|Январь 2021 года
|Сентябрь 2021 года
|Класс
|Бюджетный
|Флагман
|Номер модели
|SM4350
|APL1W07
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 480
|-
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