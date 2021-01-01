Snapdragon 480 против Apple A9
Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 480 (Adreno 619) с его более старым соперником в лице 2-ядерного Apple A9 (PowerVR Series 7XT GT7600). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
27
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
28
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
44
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
33
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 480
- Имеет на 6 ядер больше
- Более новый - выпущен на 5 лет и 5 месяцев позже
- Меньший размер транзистора (8 против 14 нанометров)
- Набирает существенно больше (на 42%) баллов в AnTuTu 8 – 244K vs 172K
- На 8% выше частота процессора (2000 против 1850 МГц
- Более новая версия DirectX (12 vs 11)
- На 14% выше пропускная способность памяти (17 против 14.9 Гбит/с)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|-
|70699
|GPU
|-
|36687
|Memory
|-
|31959
|UX
|-
|35338
|Total score
|244695
|172214
GeekBench 5
Single-Core Score
545
Multi-Core Score
1006
|Image compression
|-
|53.4 Mpixels/s
|Face detection
|-
|9.04 images/s
|Speech recognition
|-
|21.9 words/s
|Machine learning
|-
|26.3 images/s
|Camera shooting
|-
|12.2 images/s
|HTML 5
|-
|1.34 Mnodes/s
|SQLite
|-
|313 Krows/s
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 480 и Apple A9
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2 ГГц – Kryo 460 Gold
6x 1.8 ГГц – Kryo 460 Silver
|2x 1.85 ГГц – Twister
|Количество ядер
|8
|2
|Частота
|2000 МГц
|1850 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.3-A
|ARMv8-A
|Кэш L2
|-
|3 МБ
|Кэш L3
|-
|8 МБ
|Техпроцесс
|8 нм
|14 нм
|Количество транзисторов
|-
|2 млрд.
|TDP
|-
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 619
|PowerVR Series 7XT GT7600
|Архитектура
|Adreno 600
|Rogue
|Частота GPU
|-
|650 МГц
|Вычислительных блоков
|-
|6
|Шейдерных блоков
|-
|192
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|12
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|2133 МГц
|1333 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 17 Гбит/сек
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 686
|Нет
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|1920 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 64МП, 2x 25МП
|1x 32МП, 2x 12МП
|Запись видео
|1K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X51
|Qualcomm MDM9635M
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 15
|LTE Cat. 6
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|До 800 Мбит/с
|До 450 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 210 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|4
|Bluetooth
|5.1
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Январь 2021 года
|Сентябрь 2015 года
|Класс
|Бюджетный
|Флагман
|Номер модели
|SM4350
|-
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 480
|-
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