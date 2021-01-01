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Snapdragon 480 против Apple A9

Snapdragon 480
Snapdragon 480
VS
Apple A9
Apple A9

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 480 (Adreno 619) с его более старым соперником в лице 2-ядерного Apple A9 (PowerVR Series 7XT GT7600). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 480
  • Имеет на 6 ядер больше
  • Более новый - выпущен на 5 лет и 5 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (8 против 14 нанометров)
  • Набирает существенно больше (на 42%) баллов в AnTuTu 8 – 244K vs 172K
  • На 8% выше частота процессора (2000 против 1850 МГц
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)
  • На 14% выше пропускная способность памяти (17 против 14.9 Гбит/с)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 480
vs
Apple A9

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 480 +42%
244695
Apple A9
172214
CPU - 70699
GPU - 36687
Memory - 31959
UX - 35338
Total score 244695 172214

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Image compression - 53.4 Mpixels/s
Face detection - 9.04 images/s
Speech recognition - 21.9 words/s
Machine learning - 26.3 images/s
Camera shooting - 12.2 images/s
HTML 5 - 1.34 Mnodes/s
SQLite - 313 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 480 и Apple A9

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Kryo 460 Gold
6x 1.8 ГГц – Kryo 460 Silver		 2x 1.85 ГГц – Twister
Количество ядер 8 2
Частота 2000 МГц 1850 МГц
Набор инструкций ARMv8.3-A ARMv8-A
Кэш L2 - 3 МБ
Кэш L3 - 8 МБ
Техпроцесс 8 нм 14 нм
Количество транзисторов - 2 млрд.
TDP - 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 619 PowerVR Series 7XT GT7600
Архитектура Adreno 600 Rogue
Частота GPU - 650 МГц
Вычислительных блоков - 6
Шейдерных блоков - 192
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 2133 МГц 1333 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 17 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 686 Нет
Тип накопителя UFS 2.2 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 1920 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 25МП 1x 32МП, 2x 12МП
Запись видео 1K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X51 Qualcomm MDM9635M
Поддержка 4G LTE Cat. 15 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 800 Мбит/с До 450 Мбит/с
Скорость загрузки До 210 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 4
Bluetooth 5.1 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Январь 2021 года Сентябрь 2015 года
Класс Бюджетный Флагман
Номер модели SM4350 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 480 -

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Комментарии

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