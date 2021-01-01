Главная > Сравнение мобильных процессоров > Snapdragon 480 vs Kirin 820 – что лучше?

Snapdragon 480 против Kirin 820

Snapdragon 480
Snapdragon 480
VS
Kirin 820
Kirin 820

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 480 (с графикой Adreno 619) и HiSilicon Kirin 820 (Mali-G57 MP6). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 480
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
  • Более новый - выпущен на 9 месяцев позже
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 820
  • На 87% выше пропускная способность памяти (31.78 против 17 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (на 54%) баллов в AnTuTu 8 – 375K vs 244K
  • На 18% выше частота процессора (2360 против 2000 МГц
  • Меньший размер транзистора (7 против 8 нанометров)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 480
vs
Kirin 820

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 480
244695
Kirin 820 +54%
375834
CPU - 130435
GPU - 116461
Memory - 70562
UX - 62183
Total score 244695 375834

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 58 FPS
[Low]
Call of Duty: Mobile - 41 FPS
[Ultra]
Fortnite - 27 FPS
[Low]
World of Tanks Blitz - 48 FPS
[Ultra]
Genshin Impact - 33 FPS
[Medium]
Mobile Legends: Bang Bang - 57 FPS
[Ultra]
Смартфон - Huawei Honor X10
1080 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 480 и Kirin 820

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Kryo 460 Gold
6x 1.8 ГГц – Kryo 460 Silver		 1x 2.36 ГГц – Cortex-A76
3x 2.22 ГГц – Cortex-A76
4x 1.84 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2360 МГц
Набор инструкций ARMv8.3-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 8 нм 7 нм
TDP - 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 619 Mali-G57 MP6
Архитектура Adreno 600 Valhall
Частота GPU - 850 МГц
Вычислительных блоков - 6
Шейдерных блоков - 96
FLOPS - 579 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 17 Гбит/сек До 31.78 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 686 Да
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 3360 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 25МП 1x 48МП, 2x 20МП
Запись видео 1K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, AV1, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X51 Balong 5000
Поддержка 4G LTE Cat. 15 LTE Cat. 22
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 800 Мбит/с До 1600 Мбит/с
Скорость загрузки До 210 Мбит/с До 200 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.1 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Январь 2021 года Март 2020 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели SM4350 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 480 -

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Qualcomm Snapdragon 765G или Qualcomm Snapdragon 480
2. MediaTek Helio G80 или Qualcomm Snapdragon 480
3. Qualcomm Snapdragon 750G или Qualcomm Snapdragon 480
4. Qualcomm Snapdragon 765G или HiSilicon Kirin 820
5. Qualcomm Snapdragon 855 или HiSilicon Kirin 820
6. HiSilicon Kirin 970 или HiSilicon Kirin 820
7. HiSilicon Kirin 810 или HiSilicon Kirin 820
8. HiSilicon Kirin 990 (5G) или HiSilicon Kirin 820

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Kirin 820 с Snapdragon 480, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях